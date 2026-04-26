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    Rock Tech Lithium verkündet Pläne für ein Zweitlisting an der NASDAQ und reicht vorläufigen Basisprospekt (“Base Shelf Prospectus”) ein

    Rock Tech Lithium verkündet Pläne für ein Zweitlisting an der NASDAQ und reicht vorläufigen Basisprospekt (“Base Shelf Prospectus”) ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

            Das Unternehmen hat einen vorläufigen Basisprospekt und ein Jahresinformationsformular („AIF“) eingereicht und treibt ein Zweitlisting an der NASDAQ im Rahmen des MJDS-Verfahrens voran

            Der finale Basisprospekt ist nach Erhalt 25 Monate lang gültig und wird dem Unternehmen Flexibilität auf dem Kapitalmarkt geben

     

    Toronto, ON, April 24, 2026 — Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das “Unternehmen“ oder „Rock Tech“) freut sich, bekannt zu geben, dass es einen vorläufigen Basisprospekt („Base Shelf Prospectus“) und ein Jahresinformationsformular („AIF“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht hat. Diese Einreichungen stellen einen bedeutenden und bewussten Schritt im Rahmen der strategischen Roadmap des Unternehmens dar, von dem das Unternehmen erwartet, dass er – vorbehaltlich des Eingangs und der behördlichen Genehmigungen – im Zusammenhang mit einem möglichen Zweitlisting an der NASDAQ über das Multi-Jurisdictional Disclosure System („MJDS“) genutzt werden kann, dem etablierten bilateralen Rahmenwerk zwischen den kanadischen und US-amerikanischen Kapitalmarktaufsichtsbehörden.

     

    Vorbereitung auf das NASDAQ-Zweitlisting

    Im Rahmen des MJDS-Systems können berechtigte kanadische Emittenten bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) eine US-Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 einreichen, die sich in erster Linie auf kanadische Offenlegungsunterlagen stützt, einschließlich des Basisprospekts des Unternehmens. Dieses bilaterale System reduziert regulatorische Doppelarbeit, Kosten und Bearbeitungszeiten erheblich, was den Offenlegungsprozess für eine Zweitnotierung an der NASDAQ vereinfachen kann, vorbehaltlich der Wirksamkeitserklärung durch die SEC und der Genehmigung durch die NASDAQ. Die bestehende Notierung von Rock Tech an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) in Verbindung mit der mehr als zwölfmonatigen kanadischen Berichterstattungshistorie und dem qualifizierten Streubesitz berechtigt das Unternehmen zur Nutzung des MJDS-Prozesses.

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