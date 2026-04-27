Chery auf der Auto China 2026

Auf der Messe präsentierte Chery bahnbrechende Technologien und eine zukunftsweisende Strategie. Gestützt auf ein globales Markenökosystem, die Entwicklung zentraler Technologien sowie Innovationen bei neuen Antriebstechnologien zeigte das Unternehmen Fähigkeiten, die den Wettbewerb in der Branche neu prägen und neue Maßstäbe für Wertschöpfung setzen.

WUHU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Auto China 2026 wurde am 24. April eröffnet und bringt globale Automobilmarken sowie fortschrittliche Technologien zusammen. Als wichtiges Branchenbarometer dient die Messe als Plattform für Innovation und Austausch. Die Chery Group erschien mit ihrem vollständigen Markenportfolio, darunter CHERY, EXEED, iCAUR, OMODA & JAECOO sowie LEPAS. Insgesamt 15 Modelle feierten ihre Weltpremiere. Die Veranstaltung begrüßte mehr als 4000 Gäste aus über 100 Ländern und stellte damit für Chery einen neuen Rekord in Bezug auf Umfang und internationale Reichweite auf.

Vertiefung der globalen Aufstellung: Ein Mehrmarkenportfolio verändert die Branchenlandschaft

Mit einem Fünf-Marken-Portfolio, das auf langjähriger Auslandserfahrung aufbaut, hat Chery ein Ökosystem für verschiedene Nutzungsszenarien geschaffen. Jede Marke zielt auf bestimmte Segmente ab und steht damit für den Wandel von breiter Marktabdeckung hin zu präziser Positionierung. Zu den wichtigsten Premieren gehörten Tiggo V, ES GT, EX8, OMODA 4, der V27 mit Rechtslenkung und der L6 BEV, die Mobilitätsbedürfnisse von Familien sowie jungen Zielgruppen und Anforderungen im Premiumsegment abdecken. Die Marken arbeiten im Verbund, teilen Ressourcen sowie Technologien und treiben Cherys Wandel vom Größenausbau hin zu höherer Wertschöpfung voran.

Fortschrittliche Architektur definiert neue Maßstäbe für das Fahrerlebnis: Digitales Fahrwerk durchbricht die Grenzen der intelligenten Mobilität

Chery präsentierte Architekturinnovationen der nächsten Generation. Das Feiyu Digital Intelligent Chassis i integriert Steer-by-Wire- und Brake-by-Wire-Technologie und ermöglicht einen Elchtest bei 90 km/h sowie Drehungen auf der Stelle mit Nullradius. Das GAIA All-Domain System verbindet amphibische Mobilität mit Satellitenkommunikation und definiert das Fahrzeug als Mobilitätsterminal für alle Nutzungsszenarien neu. Das branchenweit erste bereichsübergreifende 48-Volt-System verbessert die Effizienz um 15 % und erfüllt die Sicherheitsstandards nach ASIL D.

Mit seinen kontinuierlichen Durchbrüchen entwickelt sich Chery vom Technologiefolger zum Standardsetzer in der globalen smarten Mobilität.

Energieeffizienzmanagement entlang der gesamten Kette macht Technologie zugänglich: Systeminnovation zur Bewältigung globaler Mobilitätsherausforderungen

Chery stellte ein Energieeffizienzsystem über den gesamten Lebenszyklus vor. Der Motor „KunPeng High Efficiency Engine" erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von 48,57 % und eine Umwandlung von 4,0 kWh/l. Das DHT360-Hybridsystem liefert bis zu 360 kW und ermöglicht so elektrisches Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Die Rhino Battery bietet hohe Sicherheit sowie schnelles Laden und erreicht in 12 Minuten einen Ladezustand von 80 %. Das System unterstützt eine effizientere sowie nachhaltigere Mobilität der Zukunft.

Website: https://www.cheryinternational.com

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