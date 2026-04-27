Senf-Power als Wachstums-Turbo! Agrar-Giganten gegen grüne Rebellen: Das Rendite-Potenzial von Bayer, KWS Saat und MustGrow Biologics im Check

Die Weltbevölkerung wächst unaufhörlich, während die verfügbare Ackerfläche pro Kopf schrumpft. In diesem dramatischen Umfeld bewegen sich Unternehmen, die an Lösungen arbeiten, um unsere Grundversorgung mit Nahrungsmitteln sicherzustellen. Doch …



