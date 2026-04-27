Kursrally ohne Ende? 150 % Kurspotenzial? LPKF Laser, Süss MicroTec, Power Metallic Mines! Die Halbleiter-Rally hat auch deutsche Aktien mitgerissen. LPKF Laser ist in der vergangenen Woche um fast 40 % nach oben geschossen. Bei Süss MicroTec waren es immerhin 40 % seit Ende März. Doch Analysten warnen! Geht der Rally die Luft aus? Noch …



