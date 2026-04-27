Gold und Silber in einer Aktie: Silver Viper reif für Comeback! Während der Silberpreis seine Korrektur beendet, ist die Zeit zum Einstieg in interessante Silberaktien gekommen. Denn der Silbermarkt ist eng. Die Nachfrage steigt stetig. Aber aufgrund des lange Zeit niedrigen Preises für das Edelmetall wurden nur …



