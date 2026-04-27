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    Gold und Silber in einer Aktie: Silver Viper reif für Comeback!

    Während der Silberpreis seine Korrektur beendet, ist die Zeit zum Einstieg in interessante Silberaktien gekommen. Denn der Silbermarkt ist eng. Die Nachfrage steigt stetig. Aber aufgrund des lange Zeit niedrigen Preises für das Edelmetall wurden nur …

    Gold und Silber in einer Aktie: Silver Viper reif für Comeback!
    Foto: esg-aktien.de
    Während der Silberpreis seine Korrektur beendet, ist die Zeit zum Einstieg in interessante Silberaktien gekommen. Denn der Silbermarkt ist eng. Die Nachfrage steigt stetig. Aber aufgrund des lange Zeit niedrigen Preises für das Edelmetall wurden nur wenig neue Projekte entwickelt. Dies macht die Aktie von Silver Viper Minerals umso interessanter. Der CEO will das Unternehmen zum größten Explorer in Mexiko weiterentwickeln und gibt dabei Vollgas. Eine spannende Übernahme wurde gerade abgeschlossen. Jetzt soll die Ressource kräftig steigen. Dass dies realistisch ist, zeigen die jüngsten Bohrergebnisse. Damit dürfte die Aktie von Silver Viper Minerals vor einem Comeback stehen. Während der letzten Silber-Rally war die Aktie zum Jahreswechsel auf über 1,60 EUR geschossen. Derzeit bekommt man das Wertpapier auf Tradegate für knapp über 0,50 EUR. Dies dürfte nicht lange so bleiben.

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