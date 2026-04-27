Giftmüll, Atomschrott, Methan: Wie Clean Harbors, Studsvik und Zefiro mit den Sünden der Vergangenheit Geld verdienen Jahrzehntelang war Umweltschutz für die Industrie vor allem ein Kostenfaktor. Doch während die Welt über CO₂-Vermeidung spricht, rückt eine andere hochprofitable Nische in den Fokus: Die Beseitigung von Sünden der Vergangenheit. Unternehmen, die …



