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    Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Eröffnungsreden Reiche und Kyle in Berlin
    • Kensingtonvertrag 2025 für Verteidigung und Kultur
    • Stärkung von Sicherheit und Industriekooperation
    Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel in Berlin
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihr britischer Kollege Peter Kyle halten am Montag (ab 14.30 Uhr) beim deutsch-britischen Wirtschaftsforum in Berlin die Eröffnungsreden. Der Wirtschaftsgipfel baut auf dem im Juli 2025 unterschriebenen Kensington-Vertrag beider Staaten auf, mit dem schrittweise eine vertiefte Zusammenarbeit in Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit und Kultur vereinbart wurde.

    Als "Freunde mit gewissen Vorzügen" beschreibt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Partnerländer Großbritannien und Deutschland. Zentrale Themen der Podiumsdiskussionen im Haus der Deutschen Wirtschaft sollen "die Stärkung der europäischen Sicherheit und Resilienz" sowie die Förderung von "Wachstum und Innovation durch industrielle Zusammenarbeit" sein, wie die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer schreibt./mj/DP/he





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    Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel in Berlin Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihr britischer Kollege Peter Kyle halten am Montag (ab 14.30 Uhr) beim deutsch-britischen Wirtschaftsforum in Berlin die Eröffnungsreden. Der Wirtschaftsgipfel baut auf dem im Juli 2025 …
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