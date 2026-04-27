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    Wadephul reist zur UN nach New York - Iran-Krieg im Zentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul reist nach New York zur UN-Debatte
    • Fokus auf Straße von Hormus und freie Schifffahrt
    • Werben für nichtständigen UN-Sicherheitsratssitz
    Wadephul reist zur UN nach New York - Iran-Krieg im Zentrum
    Foto: pexels - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Montag vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Energiepreise und Wirtschaft zu einem zweitägigen Besuch bei den Vereinten Nationen (UN). In der US-Ostküstenmetropole New York will der CDU-Politiker direkt nach der Ankunft am Montag an einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teilnehmen und eine Rede halten. Dabei dürfte die Lage in der für den Transport von Öl und Gas wichtigen Straße von Hormus sowie die Sicherheit der freien Schifffahrt im Zentrum stehen.

    Im Anschluss ist nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts geplant, dass Wadephul an der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnimmt. Zentrale Begründung des Angriffs der USA und Israels auf den Iran Ende Februar war, Teheran die Fähigkeit zum Bau einer Atombombe zu nehmen. Unter anderem sind auch Gespräche Wadephuls mit UN-Generalsekretär António Guterres und anderen ranghohen UN-Vertretern geplant.

    Wadephul will bei dem Aufenthalt in New York unter anderem angesichts der Kandidatur Deutschlands für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat auch mit Amtskollegen sprechen. Dabei dürfte er um Unterstützung für die Kandidatur werben. Ein zentrales Thema der Reise des Bundesaußenministers ist nach Angaben des Sprechers auch die Stärkung des multilateralen Systems./bk/DP/he





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