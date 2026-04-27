    Termine am 27. April 2026

    • 07:00 DEU Südzucker Q4-Umsatz und Nordex Q1-Zahlen
    • 10:00 Henkel Hauptversammlung 13:00 Verizon Q1
    • 19:00 DEU Deutsche Börse Q1 und Bayer Anhörung US
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. April

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung
    13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Bayer Anhörung vor dem US Supreme Court im Glyphosat-Fall Durnell USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus.

    LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
