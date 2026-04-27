Auch Schneider schließt Haushaltsnotlage nicht aus

BERLIN (dpa-AFX) - Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider schließt wegen der aktuellen Iran-Krise und ihrer Folgen für Verbraucher und Wirtschaft eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir müssen auf Sicht fahren, das geht in so einer Krisensituation gar nicht anders", sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" auf die Frage, inwieweit das Ausrufen einer solchen Notlage überhaupt vermittelbar wäre. Deswegen könne er nichts ausschließen. "Aber wir zielen nicht darauf ab."

Schneider bezeichnete die Iran-Krise als Schock für das Wirtschaftswachstum. Die Bundesregierung wolle die Auswirkungen eingrenzen, dabei gehe es auch darum, Arbeitslosigkeit zu verhindern. "Dementsprechend würde ich mal sagen, das entscheiden wir im Laufe des Jahres. Man muss sich das Pulver trocken halten."