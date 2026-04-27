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    Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel

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    Freunde mit Vorzügen?

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiederannäherung der deutschen und britischen Wirtschaft
    • Bilateraler Handel 2025 rund 16 Prozent unter 2019
    • Zoll, Bürokratie und anhaltender Fachkräftemangel
    Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel - Freunde mit Vorzügen?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Londoner Wahrzeichen, die schottischen Highlands, die walisischen Küstenstraßen - in Großbritannien liegen für Millionen Deutsche Sehnsuchtsorte. Und für die deutsche Wirtschaft? Gut sechs Jahre nach dem Brexit bemühen sich die Regierungen beider Staaten zunehmend um eine Wiederannäherung. Die nächsten Schritte sollen heute (ab 14.30 Uhr) beim sogenannten Germany-UK Business-Government Forum in Berlin bekanntgegeben werden.

    Als "Freunde mit gewissen Vorzügen" beschreibt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Beziehung der beiden Länder. Zum Auftakt des Wirtschaftsgipfels, der auf dem im Juli 2025 unterzeichneten Kensington-Vertrag aufbaut, sprechen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihr Londoner Kollege Peter Kyle. Experten sehen trotz aller Fortschritte noch deutlichen Nachholbedarf.

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    Wie ist der aktuelle Stand der Wirtschaftsbeziehungen?

    "Die deutsch-britische Wiederannäherung ist aus wirtschaftlicher Perspektive überfällig", schreibt Marc Lehnfeld von der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) in London. York-Alexander von Massenbach von der Britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Herausforderungen der Post-Brexit-Welt sind in der Praxis für unsere Mitglieder unverändert spürbar."

    Das Vereinigte Königreich war 2022 nach dem EU-Austritt 2020 zwischenzeitlich aus den Top 10 der deutschen Handelspartner gefallen. Mit einem Handelsvolumen von 118,4 Milliarden Euro lag UK 2025 immerhin wieder auf dem neunten Platz - vor dem Brexit hatten die Briten aber dauerhaft zu den Top 5 gehört.

    Preisbereinigt liegt der bilaterale Handel laut GTAI-Berechnungen rund 16 Prozent unter dem Niveau des Vor-Brexit-Jahres 2019. Der mengenmäßige Handel hinkt demnach um 27 Prozent hinterher. Für Großbritannien ist Deutschland Handelspartner Nummer drei hinter den USA und China, wie die DIHK schreibt.

    Welche Probleme belasten die Beziehungen?

    Nach wie vor sind die durch den Brexit entstandenen Hürden beim Handel und für Unternehmen hoch. Dazu gehören Zollformalitäten mit daraus entstehender Bürokratie und langsameren Lieferwegen sowie unterschiedliche Produktstandards und Zertifizierungen. Der fehlende EU-Standard der Arbeitnehmerfreizügigkeit führt zu Unsicherheiten und Planungsschwierigkeiten. Eine Rückkehr in die Zollunion schließt die britische Regierung von Premierminister Keir Starmer bislang aus.

    "Grenzüberschreitend ist der Arbeitskräftemangel eine große Hürde. Hinsichtlich der Visa-Regulationen wäre mehr Flexibilität wünschenswert, insbesondere für Branchen mit Arbeitskräftemangel", sagte von Massenbach. Insgesamt sei es vor allem zur administrativen Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen "sinnvoll, die Regulation zu vereinfachen, Kosten zu reduzieren", ergänzte der Partner der Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann in London.

    Mit dem Kensington-Vertrag waren vor bald einem Jahr Fortschritte auch für die Wirtschaft in Aussicht gestellt worden - über die britischen Bemühungen hinaus, generell wieder näher an die EU zu rücken. "In der bilateralen Kooperation beobachten wir nach wie vor ernsthafte Bestrebungen zwischen Deutschland und Großbritannien", sagte von Massenbach. "In der Umsetzung wären für viele Unternehmen aber konkrete Schritte wünschenswert."

    Welche britischen Branchen stehen besonders im Fokus?

    Die Germany Trade and Invest verweist auf den stark wachsenden britischen Energiesektor und die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die britische Regierung hatte das Ziel ausgegeben, zur "Supermacht der sauberen Energie" zu werden, bis 2030 soll die Stromproduktion praktisch emissionsfrei sein. "Dazu gehört der Ausbau der britischen Offshore-Windenergie als weltweit zweitgrößtem Markt nach China. Eine zentrale Rolle spielt die Modernisierung und Erweiterung des Stromnetzes", schreibt Lehnfeld.

    Im Verteidigungsbereich hatte Premierminister Starmer im Verlauf des Ukraine-Kriegs immer wieder die deutliche Erhöhung der Ausgaben ab 2027 auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angekündigt. Aus Deutschland haben sich bereits mehrere Unternehmen niedergelassen. Rheinmetall produziert laut GTAI-Angaben unter anderem 623 Transportpanzer für die britische Armee, auch für die Produktion von Drohnen wechselten deutsche Start-ups über den Ärmelkanal.

    Eine hohe Bedeutung hat das Vereinigte Königreich zudem als Investitionsstandort und Finanzplatz in London. Es sei zu beobachten, "dass auch deutsche Unternehmen verstärkt Finanzierungen über London abwickeln, da deutsche Banken bereits seit längerem deutlich weniger aktiv, zum Beispiel bei Projektfinanzierungen, sind", sagte von Massenbach.

    Andererseits bedeute der Standort Großbritannien "grundsätzlich eine erhöhte Abhängigkeit von Importen, hinzu kommt die hohe Staatsverschuldung, die der Regierung wenig Raum für größere Investitionsprojekte lässt", sagte der Experte. "Der Iran-Konflikt verschärft die Situation; vermutlich in ähnlicher Weise wie in Deutschland und anderen EU-Ländern."

    Was sind die wichtigsten deutschen Exporte?

    Der Krieg in Nahost wird nach Einschätzung der Experten auch den Handel beider Nationen belasten. "Steigen die Energiepreise weiter und verteuern sich Produktion und Vorleistungen entlang der industriellen Wertschöpfungsketten, drohen Investitionspläne auf Eis gelegt zu werden", sagte Lehnfeld. "Auch die Industrieproduktion könnte niedriger ausfallen. Dann gehen auch die deutschen Exporte von Industriemaschinen und Vorleistungsgütern zurück. Das könnte die sonst so gute Stimmung in der deutsch-britischen Wirtschaft kurzfristig eintrüben."

    Mit Blick auf die Warenexporte ist das deutsche Auto wenig überraschend der Erfolgsgarant in Großbritannien. "Die Neuwagenregistrierungen in UK sind 2025 um 3,5 Prozent auf über zwei Millionen Pkw gestiegen", sagte Lehnfeld der dpa. "Die deutschen Pkw-Exporte wiederum stiegen im gleichen Zeitraum um über 12 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro an. Deutschlands wichtigstes Exportgut auf die Insel macht nun wieder jeden fünften Euro der deutschen Ausfuhren nach UK aus."

    Auch der Goldhandel bleibe ein wichtiger Einflussfaktor, sagte der GTAI-Direktor. "Bei den deutschen Exporten nach UK machte Gold 2025 rund fünf Prozent des Gesamtexportwerts aus." Allerdings habe sich der Wert im Vergleich zu 2024 mit einem Rückgang von etwa 45 Prozent nahezu halbiert. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf stark gestiegenen Goldpreises könnte der Goldhandel rein rechnerisch die deutschen Exporte nach UK wieder erhöhen. "Realwirtschaftliche Effekte hat das jedoch nicht", sagte Lehnfeld./mj/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1.340 auf Lang & Schwarz (26. April 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -10,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 61,48 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.120,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +53,04 %/+65,73 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Rheinmetall: Technisch diskutiert man ein Dreieck mit erstem Kaufsignal, anschließend Scheitern am alten Hoch, Rückkehr in einen Abwärtstrend und Test der unteren Trendlinie; Unterstützungen/Stop‑Loss seien gerissen. Nutzer sehen Panikverkäufe und Short‑Aktivität, erwarten teils weitere Rückgänge (Q1 −10%). Fundamental wird eine Produktions‑ und Drohnennachfrage als Kursfaktor genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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