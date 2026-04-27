Nordex: Solides Q1 2026 mit Margensteigerung! (74 Zeichen)
Nordex startet dynamisch ins Jahr 2026: Steigende Umsätze, höhere Margen und ein wachsender Auftragsbestand unterstreichen den Aufschwung im globalen Windenergiegeschäft.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Die Nordex Group erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA stieg auf 131 Mio. Euro mit einer Marge von 8,2 %, im Vergleich zu 5,5 % im ersten Quartal 2025.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 53,6 Mio. Euro, gegenüber 7,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Der Auftragseingang im Segment Projekte lag bei 1.87 GW mit einem Wert von 1,7 Mrd. Euro, während der Auftragsbestand auf 17,0 Mrd. Euro stieg.
- Die Produktion von Windkraftanlagen betrug 1.494 MW, ein Plus von 23,5 % im Vergleich zum Vorjahr, und es wurden 227 Windenergieanlagen installiert.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde bestätigt, wobei die Margenverbesserung und die positive Geschäftsentwicklung auf einem guten Weg sind.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Nordex ist am 27.04.2026.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,69EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.467,56PKT (-1,05 %).
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