JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Overweight" belassen. Die positive Überraschung des US-Konzerns beim organischen Wachstum sei ermutigend für den kommenden Bericht von Unilever - vor allem das starke Beauty-Geschäft, schrieb Celine Pannuti am Sonntag./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 49,54EUR auf Lang & Schwarz (26. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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