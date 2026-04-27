JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Overweight" belassen. Die positive Überraschung des US-Konzerns beim organischen Wachstum sei ermutigend für den kommenden Bericht von Unilever - vor allem das starke Beauty-Geschäft, schrieb Celine Pannuti am Sonntag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
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Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 49,54EUR auf Lang & Schwarz (26. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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