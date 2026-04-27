JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die Branchenkonsolidierung in Italien schreite voran, schrieb Delphine Lee am Montag mit Blick auf jüngste Presseberichte zu Monte dei Paschi di Siena (MPS) und Banco BPM. Die MPS könnte demnach ihren Generali-Anteil an die Unicredit oder Intesa verkaufen, um die Übernahme der Banco BPM zu stemmen. Dieser Bericht der Financial Times sei allerdings bereits dementiert worden. Lee setzt aufgrund der niedrigen Bewertungen weiter auf Intesa und Unicredit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST
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Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,674EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 07:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 7
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