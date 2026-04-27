🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Dividendentermine

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 18 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 18 / 2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 18 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im April 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 18 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Bayer
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Long
    442,49€
    Basispreis
    4,20
    Ask
    × 12,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    512,89€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 12,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    +0,40 % 27.04.
    Nokia
    +2,80 % 27.04.
    GRENKE
    +2,13 % 27.04.
    Merck
    +1,45 % 27.04.
    ASML Holding NV NY
    +0,79 % 27.04.
    Heineken
    +1,98 % 27.04.
    Townsquare Media Registered (A)
    +7,32 % 27.04.
    BE Semiconductor Industries
    +1,65 % 27.04.
    Akzo Nobel
    +3,19 % 27.04.
    Hexagon Registered (B)
    +1,27 % 27.04.
    Heineken Holding
    +2,36 % 27.04.
    KNOT Offshore Partners
    +1,75 % 27.04.
    Bayer ADR
    +0,40 % 27.04.
    PNM Resources
    +3,73 % 27.04.
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    +1,87 % 28.04.
    Henkel VZ
    +2,50 % 28.04.
    Verbund Akt.(A)
    +5,53 % 28.04.
    Henkel
    +2,77 % 28.04.
    Prospect Capital
    +12,62 % 28.04.
    La Francaise des Jeux
    +5,04 % 28.04.
    Fastenal
    +2,22 % 28.04.
    Bouygues
    +5,20 % 28.04.
    Cembra Money Bank Namen.Akt.
    +5,41 % 28.04.
    Christian Dior
    +2,01 % 28.04.
    Carpenter Technology
    +1,25 % 28.04.
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ADR
    +1,87 % 28.04.
    Boliden
    +2,19 % 29.04.
    Cal-Maine Foods
    +3,57 % 29.04.
    L'Oreal
    +1,51 % 29.04.
    2020 Bulkers
    +133,13 % 29.04.
    Sandvik
    +2,43 % 29.04.
    Constellation Brands (A)
    +1,46 % 29.04.
    Inditex
    +3,71 % 29.04.
    SSAB Registered (A)
    +7,78 % 29.04.
    Atlas Copco Registered (A)
    +1,49 % 29.04.
    Antero Midstream Corporation
    +6,41 % 29.04.
    Assa Abloy Registered (B)
    +1,70 % 29.04.
    West Pharmaceutical Services
    +0,18 % 29.04.
    Phoenix Education Partners Registered
    - 29.04.
    Tokmanni Group
    +9,14 % 29.04.
    SWORD GROUP
    +4,49 % 29.04.
    Lifco
    +0,78 % 29.04.
    Securitas Shs(B)
    +3,15 % 29.04.
    L'Oreal
    +1,51 % 29.04.
    Tivoli
    +0,51 % 29.04.
    Atlas Copco Registered (B)
    +1,69 % 29.04.
    PARKEN Sport & Entertainment
    +7,91 % 29.04.
    Wallenstam Registered (B)
    +1,02 % 29.04.
    L'Oreal
    +1,51 % 29.04.
    Lifco
    +0,78 % 29.04.
    Münchener Rück
    +3,54 % 30.04.
    Ellington Financial
    +13,00 % 30.04.
    Hochtief
    +4,40 % 30.04.
    Realty Income
    +5,58 % 30.04.
    Banco Santander
    +4,19 % 30.04.
    AGNC Investment
    +14,74 % 30.04.
    Rational
    +1,64 % 30.04.
    Conagra Brands
    +4,65 % 30.04.
    GEA Group
    +2,63 % 30.04.
    ENGIE
    +8,79 % 30.04.
    Virtus Investment Partners
    +3,73 % 30.04.
    VAT Group
    +1,30 % 30.04.
    Europris
    +4,63 % 30.04.
    Signify
    +5,71 % 30.04.
    Enterprise Products Partners
    +7,21 % 30.04.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 30.04.
    Weir Group (The)
    +1,86 % 30.04.
    Royal UNIBREW
    +2,58 % 30.04.
    Greggs
    +3,69 % 30.04.
    M&G Credit Income Investment Trust PLC ORD GBP0.01 Inc
    +8,95 % 30.04.
    Octopus AIM VCT 2
    +15,64 % 30.04.
    Luotea
    +23,48 % 30.04.
    Northwest Natural Holding Company
    +4,95 % 30.04.
    Agree Realty
    +4,60 % 30.04.
    Tanger Factory Outlet Centers
    +3,63 % 30.04.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 30.04.
    Huhtamaki
    +2,92 % 30.04.
    Senior
    +1,58 % 30.04.
    Nisource
    +3,55 % 30.04.
    A.O.Smith
    +1,59 % 30.04.
    Securitas Shs(B)
    +3,15 % 30.04.
    IG Group Holdings
    +6,66 % 30.04.
    BioPharma Cred USD
    +14,59 % 30.04.
    Warehouses De Pauw
    +3,07 % 30.04.
    IWG
    +0,72 % 30.04.
    Henderson Far East Income
    +11,04 % 30.04.
    Reach
    +7,96 % 30.04.
    4Imprint Group
    +3,05 % 30.04.
    Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited Ptg.Shs
    +8,45 % 30.04.
    Edinburgh Investment Trust PLC Ordinary 25p
    +4,03 % 30.04.
    Scholastic
    +2,05 % 30.04.
    AEW UK REIT
    +8,12 % 30.04.
    Porvair
    +0,97 % 30.04.
    Elementis
    +1,71 % 30.04.
    The European Smaller Companies Trust GBP
    +3,20 % 30.04.
    AB Dynamics
    +0,38 % 30.04.
    Bodycote
    +3,52 % 30.04.
    CQS NATU/PAR VTG FPD 0.25
    +4,85 % 30.04.
    Churchill China
    +3,37 % 30.04.
    CQS New City High Yield Fund
    +9,00 % 30.04.
    Volati
    +1,92 % 30.04.
    LXP Industrial Trust 6.5 % Cum Conv Pfd (C)
    - 30.04.
    Genuit Group
    +2,79 % 30.04.
    PG&E 5 % Cum Pfd
    - 30.04.
    Zotefoams
    +1,69 % 30.04.
    Synectics
    +2,80 % 30.04.
    Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust GBP
    +4,81 % 30.04.

    Die Dividendenrenditen in der KW 18 / 2026 reichen von +0,18 % bei West Pharmaceutical Services bis +133,13 % bei der 2020 Bulkers Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 18 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 18 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im April 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im April, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 18 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 18 2026
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     