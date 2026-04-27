Nordex übertrifft Erwartungen im ersten Quartal
- Umsatz Q1 stieg um 11 Prozent auf 1,59 Mrd Euro
- Ebitda stieg fast zwei Drittel auf 130,7 Mio
- Prognose bestätigt Umsatz 8,2 bis 9 Milliarden Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat die Erwartungen zum Jahresstart übertroffen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 1,59 Milliarden Euro, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen am Montag mitteilte. Das Ergebnis nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte sogar um fast zwei Drittel auf 130,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge lag damit bei 8,2 Prozent, also 2,7 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich verdiente Nordex nach 7,9 Millionen Euro nun 53,6 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt bei allen Kennziffern weniger auf dem Zettel.
Die Prognose fürs laufende Jahr bestätigte der Windanlagenbauer. Der Umsatz soll auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro steigen. Analysten trauen Nordex durchschnittlich 8,7 Milliarden Euro zu. 2025 betrugen die Erlöse 7,55 Milliarden Euro. Die operative Marge (Ebitda) soll in diesem Jahr 8 bis 11 Prozent erreichen, nachdem im Vorjahr 8,4 Prozent zu Buche standen. Hier erwarten die Experten im Schnitt 9,8 Prozent.
Wie bereits seit Mitte des Monats bekannt, hat Nordex im ersten Quartal weniger Aufträge erhalten als ein Jahr zuvor. Das Neugeschäft ohne Service sank von knapp 2,2 auf knapp 1,9 Gigawatt. Dagegen stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt Leistung. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,87 Millionen gewesen./niw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 45,30 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,95 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -24,44 %/+25,22 % bedeutet.
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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