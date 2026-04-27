Stabilisierung nach schwacher Vorwoche - Vorsichtiger Iran-Optimismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften den Dax am Montag zunächst stützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra 0,22 Prozent höher auf 24.182 Punkte. Nach der schwachen Vorwoche, in der der Dax zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gerutscht war, sollte er sich nun erst einmal über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend halten können. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten.

Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gut 107 Dollar je Fass.

Treiber für die Aktienmärkte weltweit bleibt zudem das Boomthema Künstliche Intelligenz. In den USA hatten vor dem Wochenende die Indizes an der Nasdaq-Börse sowie der marktbreite S&P 500 Rekorde aufgestellt. In Asien stieg am Montag der japanische Nikkei-225 erstmals über 60.000 Punkte. Auch der Kospi-Index in Korea kletterte so hoch wie nie zuvor./ajx/stk



