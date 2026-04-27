RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Investoren- iund Publikumsveranstaltungen in China mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan hält die im Rahmen der "China für China"-Strategie vorgestellten Unternehmensziele für den dortigen Markt für realistisch, wie er am Sonntag schrieb. Das Thema Autonomes Fahren sei in China eine Grundvoraussetzung für die Käufer und werde sich bei Volkswagen - anders als in den USA - nicht groß in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 87,01EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 131
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