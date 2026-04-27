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    Mutares startet Wachstumsphase: Rekord-Pipeline & starke Ergebnisse

    Trotz rauem Marktumfeld setzt das Unternehmen seinen dynamischen Wachstumskurs fort, stärkt die Bilanz, treibt die USA-Expansion voran und bereitet bedeutende Exits vor.

    Mutares startet Wachstumsphase: Rekord-Pipeline & starke Ergebnisse
    Foto: adobe.stock.com
    • Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigen Marktbedingungen; breite Zustimmung der Bond‑Investoren zur befristeten Aussetzung von Covenants stärkt die finanzielle Flexibilität und trägt den beschleunigten Wachstumskurs.
    • Geplante internationale Expansion, mit Schwerpunkt USA: Prüfung von rund 15 Targets (Branchen: Energie, Chemie, verarbeitendes Gewerbe, Infrastruktur, Automobil) und einer kumulierten Transaktions‑Pipeline von ca. EUR 4,8 Mrd. Umsatz.
    • Sehr starke Ergebnisentwicklung 2025; geprüfter Geschäftsbericht (mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk) und Dividendenvorschlag werden am 28.04.2026 veröffentlicht.
    • Bestätigte Prognose für 2026: Konzernumsatz zwischen EUR 7,9–9,1 Mrd. und Jahresüberschuss der Holding von EUR 165–200 Mio.; weiter attraktive Dividendenperspektive.
    • Größte Exit‑Pipeline der Unternehmensgeschichte mit zahlreichen Verkaufsprozessen; ein aktuell in der entscheidenden Phase befindlicher Verkauf könnte einen Erlös im dreistelligen Millionenbereich bringen.
    • Magirus als Top‑Beteiligung: Rekord Auftragseingang im Q1, Auftragsbestand deutlich über EUR 800 Mio., Ausbau des Defense‑ und After‑Sales‑Geschäfts; strategische Optionen zur Wertrealisierung (u. a. Börsengang oder Verkauf) werden geprüft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,76 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,150EUR das entspricht einem Minus von -0,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.752,88PKT (-0,58 %).


    mutares

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