Sprengt Mag-7 jetzt alle Dimensionen oder kommt's doch noch zum Crash?

Am Mittwoch steht die Fortsetzung des Bullenmarktes auf dem Spiel

Vier der fünf Magnificent-Seven-Werte werden am kommenden Mittwoch ihre Quartalszahlen vorstellen. Dazu kommt der Leitzinsentscheid der Fed – der letzte unter der Führung ihres aktuellen Vorsitzenden Jerome Powell. Damit kommt dem Mittwoch schicksalhafte Bedeutung zu.

Lassen die Hyperscaler Profitabilität ihrer KI-Investitionen erkennen oder kehren die Zweifel am Return on Investment zurück? Kann Microsoft dem Ausverkauf in der Software-Branche ein Ende setzen, wird Apple nun doch noch in da KI-Rennen einsteigen und wenn ja wie? Und vor allem: Wie wird die US-Notenbank auf die rasch steigende Inflation infolge des Iran-Krieges reagieren? So oder so steht der Markt vor einer Vorentscheidung über den Fortgang der kommenden Monate!

Mittwoch, 29. April: Alphabet

Dank einer technologischen Aufholjagd seines Sprachmodells Gemini gilt Alphabet bei vielen Anlegerinnen und Anlegern gegenwärtig als einer der "komplettesten" KI-Werte, denn das Unternehmen deckt inzwischen die komplette Wertschöpfungskette im KI-Stack ab – auch weil Alphabet früh auf die Entwicklung seiner Halbleiter gesetzt hat und seine TPUs jetzt sowohl in eigenen Rechenzentren zum Einsatz bringen als auch sie an andere Cloud-Anbieter verkaufen kann. Neben Meta Platforms zählt der Konzern längst auch Anthropic zu seinen Kunden.

Dank eines Cashflow-starken Kerngeschäfts gilt die Google-Mutter außerdem finanziell als ausreichend stark aufgestellt, die enorm hohen Investitionskosten für KI bewältigen zu können. Der letzte Quartalsbericht wies Finanzreserven in Höhe von fast 127 Milliarden US-Dollar aus.

Zwar haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten von 21,6 auf 46,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, doch das Nettovermögen beträgt noch immer knapp 60 Milliarden US-Dollar. Das könnte dazu führen, dass dem Unternehmen mehr Zeit als seinen Mitbewerbern eingeräumt wird, die Profitabilität seiner Investitionen nachzuweisen. Erwartet werden sie nichtsdestotrotz – das beweist auch der in den vergangenen 12 Monaten um rund 115 Prozent gestiegene Kurs der Aktie.

Umsatz und Gewinn sind im gleichen Zeitraum deutlich weniger stark gestiegen. Das hatte eine erheblich Expansion der Bewertungsvielfache zur Folge. Mit einem KGVe 2026 von knapp 29 ist Alphabet einer der teureren Magnificent-Seven-Werte. Gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Aufschlag rund 23 Prozent. Bei anderen Kennzahlen ist die Abweichung zum Teil noch deutlich höher. Damit liegt eine strukturelle Überbewertung gegenüber der historischen Norm vor. Diesen Vorschusslorbeeren muss Alphabet nun gerecht werden.

Von Analystinnen und Analysten wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 106,91 Milliarden US-Dollar erwartet. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche das einem Plus von 18,5 Prozent. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) muss angesichts der hohen Investitionskosten mit einem Rückgang gerechnet werden. Nach 2,83 US-Dollar im Vorjahr sind nun 2,63 US-Dollar prognostiziert.

Von steigenden Kursen nach den Zahlen ist eine überwältigende Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt überzeugt. 69,3 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite, denen ein Put-Anteil von 30,7 Prozent gegenübersteht. Eingepreist ist eine Kursbewegung von bis zu 5,5 Prozent. Das ist ein für die Aktie unterdurchschnittlicher Wert und signalisiert eine gewisse Selbstzufriedenheit des Marktes.

Mittwoch, 29. April: Amazon

Ähnlich wie Alphabet hat auch Amazon vergleichsweise früh mit der Entwicklung eigener Halbleiterprodukte begonnen. Das zahlt sich auch hier aus, da Amazon Web Services (AWS) gegenüber Herstellern wie Nvidia unabhängiger wird und dank seiner Trainium-Chips ebenfalls auf die Jagd nach eigenen Kunden geht. Bereits angebissen hat hier Anthropic, wofür sich Amazon im Gegenzug eine Beteiligung gesichert hat.

Gleichzeitig zementiert das vielseitige Unternehmen seine Stellung in der Raumfahrtbranche. Hierfür wurde erst vor Kurzem der Erwerb von GlobalStar und ein Deal mit Apple zur Bereitstellung von Satellitenempfang eingefädelt. Das Netzwerk von GlobalStar ergänzt das im Aufbau befindliche Kuiper-System. Mit Initiativen wie diesen macht sich Amazon außerdem unabhängiger vom ursprünglichen Kerngeschäft, dem Online-Handel. Das ist angesichts der Lebenshaltungskostenkrise, sinkender Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern und wachsenden Kreditrisiken sinnvoll.

Auch bei Amazon plant man allein in diesem Jahr mit KI-Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich. Der finanzielle Spielraum ist allerdings deutlich geringer als bei Alphabet. Denn die Nettoverschuldung liegt hier bereits bei 55,5 Milliarden US-Dollar. Damit steht der E-Commerce-Riese deutlich früher in der Pflicht, die Profitabilität seiner Investitionen nachzuweisen.

Das könnte sich allerdings als schwierig erweisen, denn auch hier wird mit einer gegenüber dem Umsatzwachstum unterdurchschnittlichen Gewinnentwicklung gerechnet. Während die Erlöse von 155,67 auf 177,18 Milliarden US-Dollar (+13,8 Prozent) geklettert sein sollen, wird beim bereinigten Gewinn pro Aktie mit einem mageren Plus von 6 Cent auf 1,65 US-Dollar (+3,8 Prozent) gerechnet.

Etwas zurückhaltender als bei Alphabet, aber nichts destoweniger zuversichtlich agieren Anlegerinnen und Anleger bei Amazon. Hier steht ein Call-Anteil von 59,1 Prozent einer Put-Quote von 40,9 Prozent gegenüber. Gerechnet werden muss mit einer Kursreaktion von bis zu 7,3 Prozent.

Mittwoch, 29. April: Meta Platforms

Zu den gegenwärtigen Ausgabenkönigen gehört auch Meta Platforms – allerdings ohne, dass so richtig erkennbar wäre, wo abgesehen vom Ausbau von Datenzentren das Geld eigentlich landet. Zwar verfügt die Facebook- und Instagram-Mutter mit Llama über ein eigenes großes Sprachmodell. Im Unterschied zu ChatGPT, Claude und Gemini genießt das jedoch kaum Verbreitung. Auch die ständigen Personalrochaden und Umstrukturierung seiner KI-Einheiten lassen nicht erkennen, wohin die Reise für Meta Platforms eigentlich gehen soll. Immerhin Reality Labs hat Mark Zuckerberg jetzt eingestellt – nach kumulierten Verlusten von fast 84 Milliarden US-Dollar!

Die Unsicherheit über die Ausrichtung des Konzerns im KI-Zeitalter sorgt für Verunsicherung, die auch am Aktienkurs erkennbar ist. Gegenüber dem Jahreswechsel hat sich der Kurs kaum verändert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht zwar noch ein Plus von mehr als einem Viertel zu Buche, doch der Chart lässt inzwischen mehrere Lower Highs erkennen. Das spricht aus technischer Perspektive für einen Abwärtstrend.

Gleichwohl konnte Meta Platforms seine Geschäftszahlen weiter verbessern. Dadurch gehört das Unternehmen zu den günstigeren unter den Mega-Caps. Das KGVe 2026 entspricht mit 22,3 fast genau dem 5-Jahresdurchschnitt. Beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) bietet die Aktie mit 1,04 sogar eine Bewertung sowohl unter der historischen Norm als auch dem Branchenmittel – damit dürfte es Meta Platforms leichter haben, von starken Zahlen mit einem steigenden Kurs zu profitieren.

Mit einem Umsatzplus von 31,3 auf 55,56 Milliarden US-Dollar wird das erfolgreichste und wachstumsstärkste Quartal seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie erwartet. Auch hier dürften sich die hohen Investitionskosten für KI jedoch ertragsseitig bemerkbar machen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll demgegenüber nur um knapp 5 Prozent auf 6,75 US-Dollar klettern.

Gegenüber dme Zahlenwerk von Meta Platforms herrscht angesichts vieler unbeantworteter Fragen eine gewisse Unsicherheit. Die eingepreiste Kursreaktion ist mit 7,4 Prozent überdurchschnittlich hoch. An der Verteilung der Kontrakte lässt sich das jedoch nicht erkennen, hier wettet angesichts eines Call-Anteils von 63,2 Prozent die Mehrheit der Marktteilnehmenden auf steigende Kurse.

Mittwoch, 29. April: Microsoft

Mit seinem Einstieg bei OpenAI positionierte sich Microsoft sehr früh im Mittelpunkt des KI-Booms. Anlegerinnen und Anleger honorierten das vor allem im vergangenen Jahr mit hohen Kursgewinnen. Doch inzwischen wird die Beteiligung an OpenAI zunehmend zur Belastung, denn während OpenAI vor allem auf große Reichweite und private User gesetzt hat, richtete Anthropic Claude konsequent auf Geschäftskunden und professionelle Anwenderinnen und Anwender aus. Hier gibt es deutlich mehr Geld aus Abonnement- und Nutzungsgebühren zu holen.

Während für OpenAI jährlich wiederkehrende Erlöse (ARR) in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, soll Anthropic bereits über ARR von 30 Milliarden US-Dollar verfügen. Das stellt die 830 Milliarden US-Dollar schwere Bewertung von OpenAI zunehmend in Frage – vor allem angesichts der wachsenden Schulden. Sollte OpenAI tatsächlich vor Bewertungsverlusten stehen, müsste das von Microsoft entsprechend bilanziert werden, was sich negativ auf den Gewinn auswirken würde. Dazu kommen die steigenden Belastungen aus der Finanzierung von KI-Investitionen einerseits und Abschreibungen auf KI-Hardware andererseits.

Gleichzeitig kämpft Microsoft noch an einer weiteren Front, nämlich damit, am Ende nicht selbst durch KI disruptiert zu werden. Die Aktie gehörte während der sogenannten SaaS-Apokalypse mit zu den größten Verlieren. Gegenüber dem im vergangenen Jahr markierten Allzeithoch hat das Papier zeitweise knapp 36 Prozent an Wert verloren. Das ist Crash- beziehungsweise Bärenmarktniveau.

Die hohen Kursverluste weckten in den vergangenen Wochen Begehrlichkeiten unter Anlegerinnen und Anleger, die aggressiv auf einen Turnaround der Aktie gewettet haben. In Anlegerforen und in sozialen Medien gehörte das Papier zu einer der am häufigsten zitierten. Mit Blick auf die Bewertung könnte das Potenzial aber deutlich geringer sein, als sich viele Investoren erhoffen. Das KGVe 2026 liegt bei 26. Das mag zwar um 17 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel liegen, bedeutet gegenüber der Branche aber noch immer einen Aufschlag von 8 Prozent. Gleichzeitig ist das Gewinnwachstum mit einem PEG von 1,65 nicht günstig. Geht man davon aus, dass die jüngste Neubewertung in der Software-Branche nachhaltig ist, könnte Microsoft bereits fair oder sogar überbewertet sein.

Diese Zweifel kann das Unternehmen mit starken Zahlen und idealerweise vor allem mit einem starken Wachstum seiner Cloud-Tochter Azure ausräumen. Vom Markt gefordert sind Erlöse in Höhe von 81,4 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 4,07 US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr würde das Veränderungen von +16,2 Prozent beziehungsweise 17,6 Prozent bedeuten.

Was die implizierte Kursreaktion angeht, weist Microsoft mit 6,7 Prozent die größte Abweichung gegenüber der historischen Norm auf, die im Mittel rund 1,5 Prozentpunkte darunter liegt – das ist angesichts von -10,0 Prozent nach dem letzten Quartalsbericht und der KI-Angst der vergangenen Monate nicht überraschend. Gleichzeitig ist das Sentiment hier so positiv wie bei keinem anderen Magnificent-Seven-Wert. 75,5 Prozent aller am Freitag verfallenen Optionen sind Call-Kontrakte.

Donnerstag, 30. April: Apple

Der iPhone-Konzern steht nach dem angekündigten Führungswechsel und dem Abgang des langjährigen CEOs Tim Cook, für den sich (angestoßen von US-Präsident Donald Trump) längst der Spitzname "Tim Apple" eingebürgert hat, vor einem der größten Umbrüche der vergangenen Jahre.

Da könnte sich die vermeintliche Schwäche im KI-Rennen noch als Stärke entpuppen, wenn sich die mit der Technologie verbundenen Hoffnungen, insbesondere finanzieller Natur, nicht erfüllen und sich das Unternehmen teure, aber letztlich fruchtlose Investitionen gespart haben sollte. Die Ernennung von John Ternus als neuem Vorstandsvorsitzenden spricht eine klare Sprache: Nicht im Bereich Software oder Sprachmodelle sieht Apple seine Zukunft, sondern in der Kernkompetenz Hardware.

Hier gibt es aktuell heterogene Entwicklungen. Auf der einen Seite verdichteten sich zuletzt die Hinweise darauf, dass es ausgerechnet auf dem für Apple lange schwachen chinesischen Markt wieder richtig gut läuft. Andererseits schrumpfen die Konzernmargen angesichts explodierender Speicherpreise, die Apple nur begrenzt an seine Kundinnen und Kunden weiterreichen kann, ohne diese mit Blick auf die Lebenshaltungskostenkrise auszupreisen.

Was Apple daher aktuell benötigt, ist nicht Volumen, sondern der Verkauf von möglichst margenstarken Produkten. Das in diesem Jahr noch zu erwartende iPhone Fold könnte genau ein solches werden. Investoren dürften sich aus dem Ausblick daher Hinweise auf einen möglichen Produktstart erhoffen, nachdem zuletzt Gerüchte über mögliche Verzögerungen die Runde machten.

Insgesamt wird ein sehr starkes Quartal erwartet mit einem Umsatzplus von 15,0 Prozent auf 109,69 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie wird mit 1,95 US-Dollar um 18,2 Prozent höher erwartet als noch im Vorjahr. Da die Aktie aber bereits um 33,5 Prozent zugelegt hat, liegt die Hürde für weitere Kurswertsteigerungen angesichts eines KGVe 2026 von 32 hoch, da dieses bereits um 11,5 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel liegt.

Deutlich reservierter als gegenüber Microsoft agieren Anlegerinnen und Anleger bei Apple. Hier liegt der Call-Anteil bei "nur" 54,9 Prozent. Mit Blick auf die Historie nicht ganz unverständlich: In 5 der vergangenen 6 Quartale fielen die Anteile. Im Januar legten sie gerade mal 0,5 Prozent zu. Mit ± 4,1 Prozent ist die eingepreiste Kursreaktion hier gleichzeitig die geringste der Magnificent-Seven-Werte.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 25. April, 09:55 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion