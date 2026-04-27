CANCOM SE: Rückkauf 2025 beendet, Aktienrückzug & Kapitalherabsetzung
CANCOM SE stellt die Weichen für die Hauptversammlung 2026: Das Aktienrückkaufprogramm 2025 soll vorzeitig enden, eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital angepasst werden.
Foto: CANCOM SE
- Der Vorstand hat beschlossen, das Aktienrückkaufprogramm 2025 vorzeitig zu beenden (vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats).
- Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Hauptversammlung am 17. Juni 2026, auf der eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen werden soll.
- Vorbehaltlich der Aufsichtsratszustimmung sollen sämtliche 2.775.642 von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien eingezogen und das Grundkapital nominal um 2.775.642 € herabgesetzt werden.
- Die eigenen Aktien wurden im Zeitraum 22.09.2025 bis einschließlich 24.04.2026 über die Börse auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 24.06.2025 erworben.
- Die erworbenen Aktien entsprechen rund 8,81 % des aktuellen Grundkapitals; nach Einziehung wird das Grundkapital 28.739.703 € betragen, aufgeteilt in 28.739.703 Stückaktien à 1,00 €.
- Emittent ist die CANCOM SE (ISIN DE0005419105), notiert u. a. im SDAX und TecDAX; Ansprechpartner: Lars Dannenberg, VP Investor Relations & Group Strategy.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 31. März 2026, bei CANCOM SE ist am 13.05.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,425EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,650EUR das entspricht einem Plus von +0,92 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.752,88PKT (-0,58 %).
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