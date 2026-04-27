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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Stabilisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stützt sich auf gute Vorgaben von Übersee
    • Nasdaq 100 erreicht Rekord dank KI getriebener Chips
    • Brentpreis bei rund 107 Dollar je Fass weiter hoch
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stabilisierung
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - KLEINES PLUS - Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften den Dax am Montag zunächst stützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra 0,2 Prozent höher auf 24.182 Punkte. Nach der schwachen Vorwoche, in der der Dax zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gerutscht war, sollte er sich nun erst einmal über der einfachen 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend halten können. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten. Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gut 107 Dollar je Fass.

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    USA: - REKORD IM NASDAQ 100 - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse und des marktbreiten S&P 500 hatte sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Die von KI getriebene Chipbranche drängte sich in den Vordergrund. Reisen von Vertretern aus den USA und Iran hatten in der Hängepartie im Iran-Krieg die Hoffnung auf weitere Verhandlungen am Leben gehalten.

    ASIEN: - JAPAN UND SÜDKOREA STARK - Vor allem die Börsen in Japan und Südkorea haben zu Wochenbeginn wieder Stärke gezeigt. In China war der Handel durchwachsen. In Australien ging es abwärts.

    ^
    DAX 24.128.98 -0,11%
    XDAX 24.239,24 +0,57%
    EuroSTOXX 50 5.883,48 -0,19%
    Stoxx50 5.056,62 -0,28%

    DJIA 49.230,71 -0,16%
    S&P 500 7.165,08 +0,80%
    NASDAQ 100 27.303,67 +1,95%

    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

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    Bund-Future 125,51 -0,15%
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    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1726 +0,06%
    USD/Yen 159,32 -0,03%
    Euro/Yen 186,82 +0,04%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 77.878 -0,99%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 106,62 +1,22 USD
    WTI 95,33 +0,99 USD
    °




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