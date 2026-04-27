JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tommaso Castello bekräftigte trotz des unsicheren Umfelds und der steigenden Risiken für einen Verkauf des Stahlgeschäfts seine Kaufempfehlung, wie er am Freitag schrieb. Denn in Europa verbesserten sich die strukturellen Bedingungen für die Stahlbranche, auch wenn die Nahostkrise die Erholung verzögere - bei den Gewinnen dürfte sich die Dynamik erst 2027 bemerkbar machen. Dank guter Absicherungsgeschäfte erschienen die Auswirkungen auf die Energiekosten handhabbar. Die Aktie werde zudem vom versteckten Wert der Beteiligung im Aufzugsgeschäft sowie einer möglichen Abspaltung von Material Services gestützt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 8,795EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00 € , was eine Steigerung von +48,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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