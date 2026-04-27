MDAX-Highflyer Nordex: Neue Hochs jetzt nur noch eine Frage der Zeit!

Mit einem Plus von knapp 183 Prozent gehört die Aktie von Nordex mit zu dem Besten, was der deutsche Mid-Cap-Index MDAX aktuell zu bieten hat. Nach einer zeitweise schwachen Geschäftsentwicklung ist den Hamburgern die operative Wende gelungen – vor allem dank starker Auftragseingänge und signifikanten Margenverbesserungen.

Nordex startet mit viel Rückenwind in das neue Geschäftsjahr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Am Montag hat das Unternehmen seine Fortschritte mit einem starken Jahresauftakt unterstrichen. Weiß auch der Markt die Zahlen wertzuschätzen, dürfte neuen Mehrjahreshochs und einer Rallyefortsetzung nichts im Wege stehen.

Umsatz klettert zweistellig, starker Produktionszuwachs

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 10,6 Prozent auf rund 1,59 Milliarden Euro zu. Beide Segmente, Projekte und Service, legten dabei in derselben Größenordnung zu. Auf Projekte entfielen rund 1,4 Milliarden Euro, auf das Service-Geschäft rund 218 Millionen Euro.

Dabei profitierte Nordex von den anhaltend starken Auftragseingängen. Nach 1.210 Megawatt im Vorjahresquartal stieg die hergestellte Gesamtleistung um 23,5 Prozent auf 1.494 Megawatt. Die installierte Leistung legte von 1.046 auf 1.155 Megawatt zu. Wichtigster Absatzmarkt ist mit einem Anteil von 86 Prozent weiterhin Europa.

Margenverbesserung treibt Gewinnentwicklung an

Dank einer deutlichen Margenverbesserung von 5,5 auf 8,2 Prozent konnte das EBTIDA um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro gesteigert werden. Im Vergleichszeitraum hatte Nordex einen operativen Gewinn in Höhe von 79,6 Millionen Euro erwirtschaftet. In der stark verbesserten EBITDA-Marge sieht CEO José Luis Blanco den Schlüssel "unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen". Das Konzernergebnis landete mit 53,6 Millionen Euro um ein Vielfaches über dem Wert vor einem Jahr (7,9 Millionen Euro).

Geringfügige Rückschläge musste Nordex bei den Auftragseingängen sowie beim freien Cashflow hinnehmen. Nach 2.182 Megawatt im Vorjahresquartal erhielt das Unternehmen in Q1 2026 Orders über "nur" 1.869 Megawatt. Das Gesamtvolumen fiel von 1,9 auf 1,7 Milliarden Euro.

Unterdessen wechselte der freie Cashflow das Vorzeichen. Nach +4,0 Millionen Euro wurden nun Mittelabflüsse von 98,1 Millionen Euro verzeichnet. Das ist mit Blick auf die solide Finanzreserve (Nettoliquidität) von 1,52 Milliarden Euro jedoch ebenso zu verkraften, wie die geringfügig niedrigeren Auftragseingänge angesichts eines Orderbuchs mit einem Auftragsbestand von 17,0 Milliarden Euro.

Aktie vorbörslich gefragt, neue Mehrjahreshochs in Reichweite

In der Vorbörse wussten Anlegerinnen und Anleger die Zahlen zu schätzen. Die Aktie legte am Handelsplatz Lang & Schwarz um 3,5 Prozent auf rund 46,40 Euro zu. Damit ist das bisherige 52-Wochen-Hoch von 47,22 Euro zum Greifen nah. Dessen Überwinden würde den höchsten Stand seit Juni 2002 und damit ein weiteres Mehrjahreshoch bedeuten. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Auf ein solches sind die Käuferinnen und Käufer aktuell angewiesen, denn die Seitwärtskonsolidierung der vergangenen Wochen ließ in Verbindung mit einer schwachen Wochenkerze (Bearish Engulfment) zuletzt Sorgen über eine mögliche Top-Bildung der Aktie und damit eine Trendwende aufkommen. Ein starker Kursanstieg zum Wochenauftakt könnte diese Gefahr neutralisieren.

Fazit: Weiteres Kurswachstum zu erwarten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht aktuell ein KGVe von 24,2 zu Buche, dieses soll im kommenden Jahr dann aufgrund weiter steigender Unternehmensgewinne auf 19,7 sinken. Diese Werte sind angemessen für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einer starken Margenexpansion – insbesondere vor dem Hintergrund der Bewertungen, die der Markt gegenüber Siemens Energy und GE Vernova gewährt, deren Windkrafttöchter weiter mit Schwierigkeiten kämpfen.

Allzu große Sprünge dürfte die Nordex-Aktie nach ihrem herausragenden Jahr 2025 vorerst nicht mehr machen, die fortgesetzt gute Geschäftsentwicklung dürfte jedoch das Anhalten eines moderaten Aufwärtstrends sicherstellen. Wer dabei ist, bleibt dabei und sichert sich mit Trailing-Stopps zur Unterseite ab.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion