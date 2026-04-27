🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Zweistellige Kursgewinne

    3289 Aufrufe 3289 0 Kommentare 0 Kommentare

    MDAX-Highflyer Nordex schießt auf neues Hoch – das ist der Grund!

    Der Windkraftanlagenhersteller Nordex ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet, der Aktie dürfte das Rückenwind für den Anstieg auf neue Hochs liefern.

    Für Sie zusammengefasst
    Zweistellige Kursgewinne - MDAX-Highflyer Nordex schießt auf neues Hoch – das ist der Grund!
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Nordex startet mit viel Rückenwind in das neue Geschäftsjahr

    Mit einem Plus von knapp 183 Prozent gehört die Aktie von Nordex mit zu dem Besten, was der deutsche Mid-Cap-Index MDAX aktuell zu bieten hat. Nach einer zeitweise schwachen Geschäftsentwicklung ist den Hamburgern die operative Wende gelungen – vor allem dank starker Auftragseingänge und signifikanten Margenverbesserungen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.307,01€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.392,03€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Montag hat das Unternehmen seine Fortschritte mit einem starken Jahresauftakt unterstrichen. Weiß auch der Markt die Zahlen wertzuschätzen, dürfte neuen Mehrjahreshochs und einer Rallyefortsetzung nichts im Wege stehen.

    Umsatz klettert zweistellig, starker Produktionszuwachs

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 10,6 Prozent auf rund 1,59 Milliarden Euro zu. Beide Segmente, Projekte und Service, legten dabei in derselben Größenordnung zu. Auf Projekte entfielen rund 1,4 Milliarden Euro, auf das Service-Geschäft rund 218 Millionen Euro.

    Dabei profitierte Nordex von den anhaltend starken Auftragseingängen. Nach 1.210 Megawatt im Vorjahresquartal stieg die hergestellte Gesamtleistung um 23,5 Prozent auf 1.494 Megawatt. Die installierte Leistung legte von 1.046 auf 1.155 Megawatt zu. Wichtigster Absatzmarkt ist mit einem Anteil von 86 Prozent weiterhin Europa.

    Margenverbesserung treibt Gewinnentwicklung an

    Dank einer deutlichen Margenverbesserung von 5,5 auf 8,2 Prozent konnte das EBTIDA um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro gesteigert werden. Im Vergleichszeitraum hatte Nordex einen operativen Gewinn in Höhe von 79,6 Millionen Euro erwirtschaftet. In der stark verbesserten EBITDA-Marge sieht CEO José Luis Blanco den Schlüssel "unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen". Das Konzernergebnis landete mit 53,6 Millionen Euro um ein Vielfaches über dem Wert vor einem Jahr (7,9 Millionen Euro).

    Geringfügige Rückschläge musste Nordex bei den Auftragseingängen sowie beim freien Cashflow hinnehmen. Nach 2.182 Megawatt im Vorjahresquartal erhielt das Unternehmen in Q1 2026 Orders über "nur" 1.869 Megawatt. Das Gesamtvolumen fiel von 1,9 auf 1,7 Milliarden Euro.

    Unterdessen wechselte der freie Cashflow das Vorzeichen. Nach +4,0 Millionen Euro wurden nun Mittelabflüsse von 98,1 Millionen Euro verzeichnet. Das ist mit Blick auf die solide Finanzreserve (Nettoliquidität) von 1,52 Milliarden Euro jedoch ebenso zu verkraften, wie die geringfügig niedrigeren Auftragseingänge angesichts eines Orderbuchs mit einem Auftragsbestand von 17,0 Milliarden Euro.

    Nordex

    +13,06 %
    +11,67 %
    +15,49 %
    +48,51 %
    +215,69 %
    +386,56 %
    +94,10 %
    +117,22 %
    +462,78 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
    Nordex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie vorbörslich gefragt, neue Mehrjahreshochs in Reichweite

    In der Vorbörse wussten Anlegerinnen und Anleger die Zahlen zu schätzen. Die Aktie legte am Handelsplatz Lang & Schwarz um 3,5 Prozent auf rund 46,40 Euro zu. Unmittelbar nach der Handelseröffnung kletterte Nordex sogar zweistellig in Richtung 50 Euro und auf ein neues Mehrjahreshoch und damit den höchsten Stand seit Juni 2022. Solche markanten Hochs bedeuten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

    Auf ein solches sind die Käuferinnen und Käufer aktuell angewiesen, denn die Seitwärtskonsolidierung der vergangenen Wochen ließ in Verbindung mit einer schwachen Wochenkerze (Bearish Engulfment) zuletzt Sorgen über eine mögliche Top-Bildung der Aktie und damit eine Trendwende aufkommen. Ein starker Kursanstieg zum Wochenauftakt könnte diese Gefahr neutralisieren.

    Fazit: Weiteres Kurswachstum zu erwarten

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht aktuell ein KGVe von 24,2 zu Buche, dieses soll im kommenden Jahr dann aufgrund weiter steigender Unternehmensgewinne auf 19,7 sinken. Diese Werte sind angemessen für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einer starken Margenexpansion – insbesondere vor dem Hintergrund der Bewertungen, die der Markt gegenüber Siemens Energy und GE Vernova gewährt, deren Windkrafttöchter weiter mit Schwierigkeiten kämpfen.

    Allzu große Sprünge dürfte die Nordex-Aktie nach ihrem herausragenden Jahr 2025 vorerst nicht mehr machen, die fortgesetzt gute Geschäftsentwicklung dürfte jedoch das Anhalten eines moderaten Aufwärtstrends sicherstellen. Wer dabei ist, bleibt dabei und sichert sich mit Trailing-Stopps zur Unterseite ab. 

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    0Euro.webp

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zweistellige Kursgewinne MDAX-Highflyer Nordex schießt auf neues Hoch – das ist der Grund! Der Windkraftanlagenhersteller Nordex ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet, der Aktie dürfte das Rückenwind für den Anstieg auf neue Hochs liefern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     