Letzte Hürde vor Break Out

Sollte der Kurs diese Marke klar überschreiten, könnte das weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Mögliche nächste Ziele liegen dann bei 193,82 und später bei 199,45 US-Dollar. Das könnte für Anleger ein Signal sein, sich auf der Käuferseite zu positionieren. Erreicht die Aktie anschließend die obere Begrenzung der bisherigen Spanne bei etwa 224,00 US-Dollar, wäre eine neue Bewertung der weiteren Entwicklung sinnvoll.

Seit Anfang 2024 bewegt sich die Aktie überwiegend in einer festen Spanne zwischen etwa 140,00 und 224,00 US-Dollar. Innerhalb dieses Bereichs schwankt der Kurs immer wieder. Seit Ende Februar geht es jedoch wieder aufwärts, und zuletzt hat die Aktie eine wichtige Widerstandszone bei rund 180,00 US-Dollar getestet. Diese setzt sich aus dem 200-Tage-Durchschnitt sowie einer weiteren charttechnischen Barriere zusammen.

Auf der anderen Seite gilt: Fällt der Kurs unter 160,60 US-Dollar, könnten stärkere Rückgänge drohen – möglicherweise bis in den Bereich um 140,00 US-Dollar. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre dadurch jedoch noch nicht grundsätzlich in Gefahr.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 180,00 US-Dollar

Kursziele : 193,82/199,45 US-Dollar

Renditechance via DN0HDH : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0HDH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,68 - 1,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 158,9986 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 158,9986 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 178,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 199,45 US-Dollar Hebel: 9,04 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6ASP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,79 - 1,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 199,3934 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 199,3934 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 178,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.