Nun muss noch der Trend fallen

Gelingt es, diesen Widerstand zu überwinden und steigt der Kurs über 190,00 US-Dollar, könnten als nächste Ziele 207,08 und später 223,94 US-Dollar in den Fokus rücken. Wer bereits investiert ist, kann seine Positionen aktuell etwas enger absichern – und zwar unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 161,45 US-Dollar. Sollte die Aktie unter dieses Niveau fallen, könnte ein erneuter Rücksetzer in Richtung des Bodens bei 134,60 US-Dollar drohen.

Bereits Mitte April wurde darauf hingewiesen, dass sich bei rund 134,60 US-Dollar ein möglicher Boden abzeichnet. Damit sich dieser bestätigt, musste die Marke von 169,00 US-Dollar überschritten werden – was inzwischen gelungen ist. Ein nachhaltiger Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend blieb jedoch bislang aus, da die Aktie im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts zunächst gescheitert ist. Diese Linie gilt nun als wichtige Hürde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 190,00 US-Dollar

Kursziele : 207,08/223,94 US-Dollar

Renditechance via DN0FN6 : 230 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FN6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,62 - 1,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 154,8562 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 154,8562 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 173,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 223,94 US-Dollar Hebel: 9,12 Kurschance: + 230 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7DQ0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,62 - 1,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 191,6137 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 191,6137 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 173,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.