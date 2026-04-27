Borussia Dortmund, Organon & Company & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
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|🥇
|Alaska Energy Metals Corporation
|🥈
|Battery X Metals
|🥉
|Volatus Aerospace
|Verbio
|Rheinmetall
|InflaRx
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Borussia Dortmund
|39
|🥈
|Verbio
|19
|🥉
|ITM Power
|10
|BioNTech
|9
|Deutsche Telekom
|8
|Gerresheimer
|7
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Organon & Company
|+18,33 %
|🥈
|Magnachip Semiconductor
|+16,07 %
|🥉
|Elevra Lithium
|+10,39 %
|🟥
|United Microelectronics
|-6,19 %
|🟥
|Rohm
|-8,88 %
|🟥
|Nomura Sogo Kenkyujyo
|-15,60 %
Alaska Energy Metals Corporation
Wochenperformance: -1,48 %
Wochenperformance: -1,48 %
Platz 1
Battery X Metals
Wochenperformance: +5,45 %
Wochenperformance: +5,45 %
Platz 2
Volatus Aerospace
Wochenperformance: -0,96 %
Wochenperformance: -0,96 %
Platz 3
Verbio
Wochenperformance: +2,69 %
Wochenperformance: +2,69 %
Platz 4
Rheinmetall
Wochenperformance: -13,18 %
Wochenperformance: -13,18 %
Platz 5
InflaRx
Wochenperformance: +2,50 %
Wochenperformance: +2,50 %
Platz 6
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -2,87 %
Wochenperformance: -2,87 %
Platz 7
Verbio
Wochenperformance: +2,69 %
Wochenperformance: +2,69 %
Platz 8
ITM Power
Wochenperformance: +21,87 %
Wochenperformance: +21,87 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: +6,89 %
Wochenperformance: +6,89 %
Platz 10
Deutsche Telekom
Wochenperformance: -6,14 %
Wochenperformance: -6,14 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: +7,92 %
Wochenperformance: +7,92 %
Platz 12
Organon & Company
Wochenperformance: +38,83 %
Wochenperformance: +38,83 %
Platz 13
Magnachip Semiconductor
Wochenperformance: +94,03 %
Wochenperformance: +94,03 %
Platz 14
Elevra Lithium
Wochenperformance: +25,34 %
Wochenperformance: +25,34 %
Platz 15
United Microelectronics
Wochenperformance: -1,50 %
Wochenperformance: -1,50 %
Platz 16
Rohm
Wochenperformance: -8,02 %
Wochenperformance: -8,02 %
Platz 17
Nomura Sogo Kenkyujyo
Wochenperformance: -11,19 %
Wochenperformance: -11,19 %
Platz 18
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