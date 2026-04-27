Goldpreis
Gold tritt auf der Stelle – 4.710,34 USD
Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 4.710,34 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,99 %
|1 Monat
|+5,84 %
|3 Monate
|-7,16 %
|1 Jahr
|+42,14 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.313,81USD. Heute steht er bei 4.710,34USD. Das Investment wäre auf 1.421,43USD gewachsen – eine Steigerung von +42,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Von Aussicht auf Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben (Beitrag 1) bis zur Abwarten-Stellung. Fundamente: starke Minenergebnisse (Newmont) und mögliche Barrick-Positivsurprise; China-Importzuwächse stützen Nachfrage. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war überwiegend seitwärts; ein konkreter Prozentwert fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,45EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,27EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,16EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,64EUR
|-0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,04EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|602,25EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,68EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,49EUR
|-0,57 %
|Long
|1
|0,00
|129,07EUR
|-0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,052EUR
|-0,67 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.