Gold tritt auf der Stelle – 4.710,34 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,99 % 1 Monat +5,84 % 3 Monate -7,16 % 1 Jahr +42,14 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 4.710,34

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.313,81USD. Heute steht er bei 4.710,34USD. Das Investment wäre auf 1.421,43USD gewachsen – eine Steigerung von +42,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Von Aussicht auf Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben (Beitrag 1) bis zur Abwarten-Stellung. Fundamente: starke Minenergebnisse (Newmont) und mögliche Barrick-Positivsurprise; China-Importzuwächse stützen Nachfrage. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war überwiegend seitwärts; ein konkreter Prozentwert fehlt.