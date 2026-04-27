Silberpreis
Silber tritt auf der Stelle – 75,65 USD
Silber seitwärts – Kurs unverändert bei 75,65 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,71 %
|1 Monat
|+12,04 %
|3 Monate
|-30,71 %
|1 Jahr
|+131,58 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 32,66703USD. Heute, bei 75,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 23.157,6USD geworden – ein Plus von +131,58 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Zusammenfassung: Anleger zeigen gemischtes Sentiment. Langfristig werden steigende Nachfrage (China, erneuerbare Technologien) und ein mögliches Defizit als unterstützend gesehen. Kurzfristig belasten hohe Energiepreise und makrobedingte Risiken die Nachfrage; charttechnisch wird eine kurzfristige Schwankung mit Abwärtszeichen erwähnt. 14-Tage-Veränderung: keine Angabe. Das wallstreetONLINE-Forum.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,20EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,04EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,16EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,64EUR
|-0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,04EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|600,85EUR
|-0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,36EUR
|-0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,43EUR
|-0,64 %
|Long
|1
|0,00
|129,10EUR
|-0,15 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,052EUR
|-0,67 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.