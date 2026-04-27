Silber tritt auf der Stelle – 75,65 USD

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,71 % 1 Monat +12,04 % 3 Monate -30,71 % 1 Jahr +131,58 %

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 75,65. Händler warten auf neue Impulse.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 32,66703USD. Heute, bei 75,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 23.157,6USD geworden – ein Plus von +131,58 %.

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Zusammenfassung: Anleger zeigen gemischtes Sentiment. Langfristig werden steigende Nachfrage (China, erneuerbare Technologien) und ein mögliches Defizit als unterstützend gesehen. Kurzfristig belasten hohe Energiepreise und makrobedingte Risiken die Nachfrage; charttechnisch wird eine kurzfristige Schwankung mit Abwärtszeichen erwähnt. 14-Tage-Veränderung: keine Angabe. Das wallstreetONLINE-Forum.