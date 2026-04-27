Kontent.ai ernennt Mark Greenaway zum CEO zur Förderung der nächsten Phase der KI im Bereich Enterprise Content

BRNO, CZ / ACCESS Newswire / 27. April 2026 / Kontent.ai hat Mark Greenaway zum Chief Executive Officer ernannt, da das Unternehmen sein Agentic CMS skalieren und die Content-Abläufe für seine Kunden transformieren möchte.

Greenaway verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und der Leitung leistungsstarker globaler Teams mit Schwerpunkt auf Unternehmensumgebungen, in denen Content sowohl ein Marketing-Asset als auch ein entscheidender Treiber für Wachstum, Compliance und Kundenerfahrung sind.

Mit dieser Ernennung kehrt Kontent.ai-Gründer Petr Palas in seine Position im Board von Kontent.ai zurück und wird das Unternehmen, das er 2022 als erfolgreiche Ausgliederung von Kentico gegründet hat, weiterhin unterstützen.

Kontent.ai hat kürzlich mit der Einführung von Expert Agents die nächste Generation seines „Agentic CMS“ auf den Markt gebracht. Diese Agenten werden direkt in Workflows eingebettet, um operative Aufgaben wie Governance, die Optimierung von Such- und Generierungs-Engines (LLM), Übersetzungen und Lifecycle Management kontinuierlich zu bewältigen, Arbeiten, die normalerweise einen erheblichen manuellen Aufwand und eine erhebliche Koordinierung erfordern.

Unternehmen, die Kontent.ai einsetzen, reduzieren den manuellen Aufwand bereits um über 70 %, verkürzen die Markteinführungszeit und verbessern die Leistung und Konsistenz von Inhalten in großen, marktübergreifenden Umgebungen.

Die Situation hat sich geändert: Unternehmen haben keine Schwierigkeiten mehr, Content zu erstellen. „Die meisten Unternehmen haben kein Problem mit Content. Sie haben ein Problem mit den Abläufen“, so Greenaway. „Content ist eine der größten und am wenigsten verwalteten Ressourcen im Unternehmen. Content treibt Akquise, Konversion und Kundenbindung voran, wird aber immer noch über manuelle Prozesse abgewickelt, die nicht skalierbar sind.“

Das Ergebnis ist nicht nur Effizienz, sondern messbare geschäftliche Auswirkungen.

Für Greenaway liegt die Chance an der Schnittstelle zwischen Skalierbarkeit und Druck.

„Unternehmen müssen mit weniger mehr erreichen, schneller agieren und gleichzeitig Risiken reduzieren“, sagte er. „Content steht genau im Mittelpunkt dieser Anforderungen. Wenn man ihn besser verwaltet, erschließt man Wachstum, verbessert die Effizienz und verringert Risiken – alles auf einmal.“