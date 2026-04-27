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    Besonders beachtet!

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    Nordex - Aktie übertrifft Erwartungen im ersten Quartal - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher um +4,11 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex - Aktie übertrifft Erwartungen im ersten Quartal - 27.04.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Ergebnisse erste Quartal

    Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro stieg und das EBITDA nahezu um zwei Drittel auf 130,7 Millionen Euro zunahm, was einer Marge von 8,2 Prozent entspricht. Nach einem Gewinn von 7,9 Millionen Euro erzielte das Unternehmen nun 53,6 Millionen Euro Gewinn. Die Prognose für das laufende Jahr bleibt bestehen: Umsatzziel von 8,2 bis 9 Milliarden Euro, wobei Analysten im Durchschnitt 8,7 Milliarden Euro erwarten, und eine EBITDA-Marge von 8 bis 11 Prozent. Despite receiving fewer orders in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr, sank das Neugeschäft ohne Service von knapp 2,2 auf 1,9 Gigawatt, während der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt stieg.

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

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    Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.04.2026

    Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 46,58 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,84  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,58, mit einem Plus von +4,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Nordex einen Gewinn von +32,65 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +3,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nordex eine positive Entwicklung von +55,79 % erlebt.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,79 %
    1 Monat +1,67 %
    3 Monate +32,65 %
    1 Jahr +181,85 %

    Stand: 27.04.2026, 08:07 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd. € wert.

    Nordex übertrifft Erwartungen im ersten Quartal

     

    Der Windanlagenbauer Nordex hat die Erwartungen zum Jahresstart übertroffen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 1,59 Milliarden Euro, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte …

     

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    Nordex: Solides Q1 2026 mit Margensteigerung! (74 Zeichen)

     

    Nordex startet dynamisch ins Jahr 2026: Steigende Umsätze, höhere Margen und ein wachsender Auftragsbestand unterstreichen den Aufschwung im globalen Windenergiegeschäft.

     

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Nordex

    +3,49 %
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    +32,65 %
    +181,85 %
    +330,70 %
    +97,68 %
    +120,07 %
    +414,44 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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