GRENKE Aktie fällt auf 12,900€ - 27.04.2026

Mit einer Performance von -3,15 % musste die GRENKE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der GRENKE Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

GRENKE ist ein Spezialfinanzierer für KMU mit Fokus auf Leasing von IT- und Bürotechnik, Factoring und Bankdienstleistungen. Kernprodukte sind Small-Ticket-Leasing, Working-Capital-Finanzierung und Gründerkredite. Stark in Nischen, europaweit aktiv. Wichtige Wettbewerber: DLL, CHG-MERIDIAN, Siemens Financial Services, diverse Spezial-Leaser. USP: hohe Prozessautomatisierung, schnelle Kreditentscheidungen, klarer KMU-Fokus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die GRENKE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,56 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um -5,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GRENKE um -17,29 % verloren.

GRENKE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,73 % 1 Monat +1,41 % 3 Monate -15,56 % 1 Jahr -6,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GRENKE Aktie

Stand: 27.04.2026, 08:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Hauptversammlung: GRENKE meldete das Erreichen des Gewinnziels 2025 und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,42 € vor; der Vorstand zeigt sich zuversichtlich und will die Zahlen verbessern. Einige Nutzer berichten von Verlusten und sehen chartseitig eine weitere Abwärtstendenz; viele verfolgen die Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GRENKE eingestellt.

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 597,93 Mio. € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 18 2026

So schlagen sich die Wettbewerber von GRENKE

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -4,29 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -0,39 %. UniCredit verliert -0,19 % Siemens notiert im Minus, mit -1,02 %.

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.