Berenberg hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 250 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 221,1 auf Tradegate (27. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,33 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 307,00EUR was eine Bandbreite von -1,52 %/+37,42 % bedeutet.