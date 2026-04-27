GOLDMAN SACHS stuft Orsted auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 150 auf 185 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut dem dänischen Spezialisten für Windkraftprojekte auf See zu, seine Anlagestory neu zu schreiben, wie er am Montag schrieb. Denn nach der dritten Energiekrise in weniger als fünf Jahren dürfte Europa den Fokus auf Elektrifizierung und Erneuerbare Energien schärfen, so der Experte. Der Bereich Offshore-Windkraft sei entsprechend relevant. Zudem dürfte sich auch die Meinung der US-Regierung diesbezüglich etwas zum Positiven verändern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: Orsted
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 150
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: Orsted
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 150
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte