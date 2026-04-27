Gold im Zentrum des Nahost-Flächenbrands! Agnico-Eagle, Zodiac Gold, Firefox Gold, ITM Power und Nel ASA

Die globale Stimmung an den Finanzmärkten ist von einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit geprägt, die sich in deutlich gestiegenen Volatilitätsindizes und häufigen Kursausschlägen widerspiegelt. Trotz neuer Höchststände an der Technologiebörse NASDAQ reagieren Anleger zunehmend sensibel auf geopolitische Risiken, da inzwischen mehr als 20 % des weltweiten Ölhandels durch die strategisch kritische Straße von Hormus transportiert werden und jede Störung sofortige Preisschocks auslösen kann. In Deutschland werden Steuern auf den Benzinpreis gesenkt, um die Gemüter zu beruhigen. Damit nähert sich der Tankstellenpreis dem der Nachbarländer, der Tank-Tourismus sollte nun auch weniger werden. Aber wie geht es für Investoren weiter? Aktuell zeigt sich die Lage am Golf besonders angespannt, denn die kurzfristige Öffnung der Wasserstraße wurde innerhalb von weniger als 24 Stunden wieder zurückgenommen und militärische Zwischenfälle folgten unmittelbar darauf. US-Präsident Donald Trump ist mit seinen Drohgebärden bislang nicht weit gekommen. Sollte es ohne Friedensgespräche weiter eskalieren, dürfte das Rohstoffaggregat weiter im Preis zulegen. Für das weltweite Wirtschaftswachstum eine schlechte Nachricht. Welche Aktien profitieren dennoch?

Nahostkrise und kein Ende – Ist Gold der richtige Schutz?

Weil es dauerhaft keinen Frieden mehr gibt, stehen Regierungen zunehmend unter Druck, denn die Unzufriedenheit in den Wählerbefragungen erreicht Rekordwerte. Vor diesem Hintergrund bewerten Analysten geopolitische Konflikte zunehmend quantitativ, etwa durch auf Energiepreise oder kritische Metalle. In Summe führt dies zu höheren Kapitalanforderungen für Unternehmen in zyklischen Branchen, auch Credit Scorings verändern sich negativ. Gleichzeitig zeigt die historische Datenlage, dass Gold in Phasen erhöhter Unsicherheit eine überdurchschnittliche Performance erzielt und in Krisenjahren häufig zweistellige Renditen liefert.

Der durchschnittliche Goldpreis lag im Jahr 2025 bereits bei rund 3.430 USD je Unze, was im Vergleich zu den Extremwerten nach der Finanzkrise 2008 nahezu einer Verdopplung entspricht. In 2026 nimmt dieses Mittel allem Anschein nach die Marke von 4.000 USD. Parallel dazu verstärken strukturelle Kapitalströme den Trend, denn die Zentralbanken kauften in 2025 über 850 Tonnen Gold, während der langfristige Durchschnitt nur etwa 473 Tonnen betrug. Diese Nachfrage signalisiert eine strategische Neubewertung von Währungsrisiken und zeigt, dass Staaten ihre Reserven zunehmend gegen geopolitische Schocks absichern wollen. In den Jahren 2022 bis 2024 lagen die jährlichen Käufe sogar jeweils über 1.000 Tonnen, was als Indikator für eine langfristige Vertrauensverschiebung im internationalen Finanzsystem interpretiert wird. Analysten sprechen deshalb von einer strukturellen Transformation der Kapitalmärkte, in der klassische Anleihen und Bargeld an relativer Attraktivität verlieren, während Sachwerte an Bedeutung gewinnen. Besonders auffällig ist, dass der Anteil der Zentralbanken an der gesamten Goldnachfrage inzwischen etwa 25 % erreicht hat, verglichen mit rund 12 % in der Dekade zuvor. Diese Entwicklung schafft eine stabile Preisuntergrenze und reduziert die Abhängigkeit des Goldmarktes von kurzfristigen Spekulationen. Ökonomen lehnen sich bereits aus dem Fenster und erwarten aus der Kombination aus Handelskonflikten, Sanktionen und militärischen Spannungen spürbare Einschnitte für das globale Wachstum. Die reale Kaufkraft der Haushalte sinkt bereits messbar, da Energie- und Lebensmittelpreise in mehreren Regionen schneller steigen als die Einkommen. Dadurch geraten klassische Aktienportfolios stärker unter Druck, insbesondere wenn sie stark in zyklischen Branchen investiert sind.