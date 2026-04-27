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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Freundlicher Wochenstart erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorsichtiger Optimismus im Verhandlungspoker um Hormus
    • X-Dax zeigt vorbörslich Plus, Dax über 200 Tage
    • Nordex starkes Quartal, Marge bei 8,2 Prozent
    Aktien Frankfurt Ausblick - Freundlicher Wochenstart erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt positive Impulse verleihen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.173 Punkte.

    Nach der schwachen Vorwoche, in der der Dax zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gerutscht war, sollte er sich nun erst einmal über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend halten können. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten.

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    Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt etwas über 107 Dollar je Fass.

    Treiber für die Aktienmärkte weltweit bleibt zudem das Boomthema Künstliche Intelligenz. In den USA hatten vor dem Wochenende die Indizes an der Nasdaq-Börse sowie der marktbreite S&P 500 Rekorde aufgestellt. In Asien stieg der japanische Nikkei-225 am Montag erstmals über die Marke von 60.000 Punkten. Auch der Kospi-Index in Korea kletterte so hoch wie nie zuvor.

    Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Nordex im Anlegerfokus stehen. Der Windanlagenbauer steigerte den Umsatz im ersten Quartal um elf Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte sogar um fast zwei Drittel zu. Die entsprechende Marge lag damit bei 8,2 Prozent, also 2,7 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt bei allen Kennziffern weniger auf dem Zettel. "Auf den ersten Blick ein starkes Ergebnis", urteilte ein Händler am Morgen. Doch die Aktie habe bereits eine gute Entwicklung hinter sich. Auch angesichts des negativen Free Cashflow könnte es im weiteren Verlauf zu Gewinnmitnahmen kommen, hieß es weiter.

    Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 250 Euro angehoben. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden, schrieb er.

    Der Energiekonzern Eon befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Eine Kombination beider Unternehmen würde in Großbritannien einen Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. Die Eon-Aktie war im vorbörslichen Handel unauffällig./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 46,28 auf Tradegate (27. April 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,25 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -14,00 %/+23,62 % bedeutet.




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