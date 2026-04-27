JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Der Auftakt der Berichtssaison der Softwarebranche habe das Thema der vergangenen sechs Monate bestätigt, schrieb Charles Brennan am Sonntag. Künstliche Intelligenz komme der Chip- und Hardwarebranche zugute - zulasten der Softwarekonzerne. Es gebe wohl kaum Aussichten, dass sich daran kurzfristig etwas ändere. Bei Nemetschek hebt Brennan aber die Stärke im Softwaresegment Bauplanung und Ausführung hervor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 12:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 64,25EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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