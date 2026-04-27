BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 6,432EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was eine Steigerung von +39,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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