BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters sollten eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum belegen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Nachfrage und hält die Konsensschätzungen für erreichbar - insbesondere angesichts des rekordhohen Auftragsbestands Ende 2025./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

