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    BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich nach Eckdaten zum ersten Quartal von 44 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Spezialisten für Warenlagerlogistik deute vieles auf eine enttäuschende Margenentwicklung hin, schrieb Timothy Lee am Freitagabend. Dies sei wohl bedingt durch den Wettbewerb, eine geringere Auslastung und den Einmaleffekt eines Streiks. Es bestehe aber die Chance, dass sich die Lage schrittweise wieder bessert. Inflationsbedingte Preiserhöhungen könnten für vorgezogene Bestellungen sorgen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Timothy Lee
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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