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    Photon Energy: Neues Datum für den Geschäftsbericht 2025 bekannt gegeben

    Photon Energy verschiebt die Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 auf den 31. Juli 2026. Komplexe Entwicklungen und eine umfassende Umstrukturierung verzögern Abschluss und Prüfung.

    Photon Energy: Neues Datum für den Geschäftsbericht 2025 bekannt gegeben
    Foto: adobe.stock.com
    • Veröffentlichung des Jahresberichts 2025 wurde von 30. April 2026 auf den 31. Juli 2026 verschoben.
    • Grund: mehrere komplexe und gleichzeitige Entwicklungen haben den Jahresabschluss und den Abschluss der gesetzlichen Prüfung erheblich beeinträchtigt.
    • Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen externen Abschlussprüfern zusammen, um die Prüfung abzuschließen und den Jahresbericht fertigzustellen.
    • Photon Energy wird die geprüften Abschlüsse nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen vier Monate nach Geschäftsjahresende veröffentlichen (Artikel 2:101 niederländisches Zivilrecht / Artikel 5:25c niederländisches Finanzaufsichtsrecht) und hat die AFM darüber informiert; es werden Maßnahmen zur Minderung der Folgen ergriffen.
    • Laufende umfassende interne Umstrukturierungen, deren Umfang von externen Faktoren abhängt, erfordern zusätzliche Prüfungen und umfangreiche bilanziellen Bewertungen zur Fertigstellung der Prüfung.
    • Vorläufige ungeprüfte konsolidierte Zahlen für Q4 und das Gesamtjahr 2025 wurden bereits veröffentlicht; das Unternehmen beabsichtigt, unverzüglich wesentliche Änderungen dieser Angaben infolge der Umstrukturierung und der Abschlussprüfung bekannt zu geben.

    Der Kurs von Photon Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2660EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,2565EUR das entspricht einem Minus von -3,57 % seit der Veröffentlichung.


    Photon Energy

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    ISIN:NL0010391108WKN:A1T9KW
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