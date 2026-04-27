BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 88,90 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im italienischen Bankensektor drehe sich derzeit viel um das Thema Übernahmen, schrieb Paola Sabbione am Sonntag in ihrer Szenario-Analyse. Hinsichtlich des Unicredit-Interesses an der Commerzbank gebe es noch Fragezeichen, doch eine Verschmelzung von Banco BPM und Monte dei Paschi rücke näher. Sie verspricht sich von den Finanzhäusern ein insgesamt solides erstes Quartal und bezeichnet BPER Banca als ihren Favoriten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 22:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 64,01EUR auf Tradegate (27. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 88,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00 € , was eine Steigerung von +26,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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