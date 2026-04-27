Adelayde Exploration leitet Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson North direkt angrenzend an Northcliff Resources Ltd. ein

Vancouver, B.C. – 27. April 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm auf seinem Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick nun im Gange ist. Das Arbeitsprogramm wird hubschraubergestützte, aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Projekt beinhalten.

Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten „Nation-Building-Projects“(1) ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass das Arbeitsprogramm auf unserem Wolframprojekt Sisson North nun im Gange ist. Die Fundamentaldaten für Wolfram sind derzeit stark(2) und dies ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial dieses Projekts zu erschließen. Kritische Mineralien, insbesondere Wolfram, werden seit einigen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit zuteil, da Regierungen und die Industrie zusammenarbeiten, um inländische Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Nachdem die Lieferketten nach wie vor stark konzentriert sind und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter steigt, nimmt die Bedeutung dieser Materialien weiter zu. Diese Entwicklungen zusammen mit steigenden Wolframpreisen führen zu einer verstärkten Fokussierung auf die inländische Exploration und Erschließung. Wir sind gut finanziert für dieses Arbeitsprogramm und werden im weiteren Jahresverlauf auf mehreren Projekten sehr aktiv sein können.“