Luxshare-ICT meldet robuste Performance für 2025 und stärkt seine globale Plattform für Präzisionsfertigung

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen Betriebseinnahmen in Höhe von 332,34 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 23,64 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionärinnen und Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Nettogewinn erreichte 16,60 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 24,20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Nettogewinn ohne einmalige Gewinne und Verluste 14,17 Mrd. RMB erreichte, was einem Anstieg von 21,16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

DONGGUAN, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. („Luxshare-ICT" oder das „Unternehmen") hat offiziell seinen Jahresbericht 2025 veröffentlicht, in dem es ein solides Wachstum bei den wichtigsten Finanzkennzahlen vermeldet. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine globale Plattform für Präzisionsfertigung weiter aus.

Die Ergebnisse des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025 wurden in einem komplexen externen Umfeld erzielt, das durch die Regionalisierung der Lieferkette, handelspolitische Unsicherheiten, Schwankungen der Rohstoffkosten, Preiserhöhungen für Speicher und Wechselkursschwankungen gekennzeichnet war. Trotz dieser Herausforderungen konnte Luxshare-ICT seinen Betrieb stabil halten, was die Widerstandsfähigkeit seiner diversifizierten Geschäftsstruktur, seiner globalen Produktionsbasis, seiner vertikalen Integrationsfähigkeiten und seines disziplinierten Betriebsmanagements widerspiegelt.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die wahre Stärke eines Unternehmens nicht nur in seiner Fähigkeit liegt, in günstigen Konjunkturzyklen zu wachsen, sondern auch in seiner Fähigkeit, seine Performance in unsicheren Zeiten aufrechtzuerhalten. Im Geschäftsjahr 2025 hat Luxshare-ICT seine Kerngeschäfte weiter ausgebaut, in neue Chancen investiert und die Grundlage für langfristiges Wachstum gestärkt.

Diversifiziertes Geschäftsportfolio unterstützt nachhaltiges Wachstum

Während des Berichtszeitraums konzentrierte sich Luxshare-ICT weiterhin auf drei Kernbereiche: Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Datenzentren sowie Automobilelektronik. Diese Geschäftsbereiche trugen gemeinsam zum Umsatzwachstum des Unternehmens bei und verbesserten seine Fähigkeit, wechselnde Marktzyklen erfolgreich zu bewältigen.