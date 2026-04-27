Global Power Solutions unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung zur Prüfung der Entwicklung eines modularen, wasserstoffbetriebenen Energieprojekts

Vancouver, BC, Kanada – Montag, 27. April 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Frankfurter Wertpapierbörse: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit 2782404 AB LTD („2782404“) unterzeichnet hat, um die potenzielle Entwicklung eines modularen, wasserstoffbetriebenen Energieprojekts zu prüfen.

Der LOI legt einen Rahmen fest, innerhalb dessen die Parteien die Machbarkeit des Einsatzes modularer, wasserstoffbasierter Stromerzeugungssysteme zur Stromversorgung von Betrieben im Zusammenhang mit 2782404 prüfen werden. Das vorgeschlagene Projekt soll untersuchen, ob eine dezentrale wasserstoffbasierte Stromerzeugung eine zuverlässige und skalierbare Stromversorgungslösung für bestimmte industrielle, gewerbliche, abgelegene oder netzbeschränkte Anwendungen darstellen kann.

Gemäß den Bedingungen des LOI werden die Parteien eine technische, kommerzielle und regulatorische Machbarkeitsprüfung durchführen, um die potenzielle Entwicklung einer oder mehrerer modularer Anlagen mit einer potenziellen Gesamtleistung von bis zu etwa 100 Megawatt (MW) zu bewerten.

Sollte das Projekt nach der Machbarkeitsprüfung und dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen vorangetrieben werden, könnte es in Phasen entwickelt werden, möglicherweise zunächst mit einer ersten Implementierung zur Bewertung der Systemintegration und der Betriebsleistung, gefolgt von einer potenziellen Kapazitätserweiterung entsprechend den Bedarfsanforderungen.

Wie im LOI vorgesehen, kann Global projektspezifische Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities, SPEs) für die Entwicklung, den Besitz, die Finanzierung und den Betrieb etwaiger Projektanlagen gründen.

Der Chief Executive Officer von Global Power Solutions, Peter Medved, sagte dazu:

„Diese Absichtserklärung bietet die Gelegenheit, den potenziellen Einsatz modularer, wasserstoffbetriebener Energiesysteme im Rahmen einer dezentralen Energieerzeugung zu prüfen. Der Machbarkeitsprozess ermöglicht es beiden Parteien, die technische Konfiguration, die kommerzielle Struktur und regulatorische Aspekte zu beurteilen, bevor entschieden wird, ob endgültige Vereinbarungen angestrebt werden.“