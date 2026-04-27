NAGA steigert EBITDA-Marge um 10 Prozentpunkte

Nach dem Zusammenschluss im Jahr 2024 hat NAGA im vergangenen Jahr einen klaren Schwerpunkt auf die Optimierung interner Strukturen gelegt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz, mit der Prozesse in mehreren Kernbereichen verbessert werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist bereits weit fortgeschritten und zeigt erste konkrete Effekte im operativen Geschäft.

Auf der Umsatzseite spiegeln sich diese Fortschritte bislang noch nicht wider. In den ersten drei Monaten lagen die Erlöse mit 14,4 Mio. Euro um etwas mehr als 10 Prozent unter dem Vorjahreswert, was allerdings maßgeblich auf Währungseffekte, insbesondere die Schwäche des US-Dollars, zurückzuführen ist. Deutlich sichtbar wird der Fortschritt hingegen beim Ergebnis: Das EBIT hat sich von 1,0 auf 2,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt, wodurch sich die operative Marge um knapp 10 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent verbessert hat. Auch unter dem Strich zeigt sich die Entwicklung deutlich – das Nettoergebnis legte um rund 2,2 Mio. Euro zu und fiel mit 0,5 Mio. Euro erstmals in einem ersten Quartal positiv aus.