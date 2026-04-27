🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    "Überreaktion" am Markt

    1657 Aufrufe 1657 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sartorius: Ist der Kursrutsch die perfekte Chance zum Einstieg?

    Für die Aktie des Laborausrüster ging es nach den Zahlen 10 Prozent bergab. Doch Analysten von Berenberg sehen darin eine Kaufgelegenheit.

    Für Sie zusammengefasst
    Überreaktion am Markt - Sartorius: Ist der Kursrutsch die perfekte Chance zum Einstieg?
    Foto: Swen Pförtner/dpa

    Ein Kursrückgang von zehn Prozent nach Quartalszahlen: Dennoch sehen die Analysten von Berenberg jetzt eine gute Einstiegschance beim MDAX-Laborausrüster Sartorius. Die Investmentbank stuft die Göttinger von Halten auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 215 auf 250 Euro an. Grundlage: Die Analysten sind überzeugt, dass der negative Revisionszyklus abgeschlossen ist und die Konsenserwartungen nun eher nach oben als nach unten überraschen dürften.

    Zum Wochenstart am Montag liegt die Aktie rund 2 Prozent im Plus. Der Kurseinbruch nach den Zahlen am vergangenen Dienstag war laut Berenberg übertrieben. Neben einer allgemeinen Rotation aus dem Life-Science-Sektor hätten Investoren vor allem kritisiert, dass das Sartorius-Management kein zweistelliges Wachstum beim Absatz von Bioprocessing-Verbrauchsmaterialien für 2026 in Aussicht stellen wollte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz!
    Long
    203,26€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    231,51€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sartorius Vz.

    -0,32 %
    -3,85 %
    +2,35 %
    -14,55 %
    -2,67 %
    -36,68 %
    -51,93 %
    +289,94 %
    +1.813.233,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
    Sartorius Vz. direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Analysten werten dies jedoch als strategisches Schweigen, nicht als Warnsignal: Ein solches Bekenntnis hätte das untere Ende der offiziellen Wachstumsprognose faktisch angehoben – etwas, das kein Management so früh im Jahr tun würde.

    Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Berenberg ein Umsatzwachstum von sechs Prozent auf rund 3,75 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf über 4,5 Milliarden Euro steigen. Die operative Marge (EBITDA) soll sich dabei schrittweise von rund 30 auf über 31 Prozent verbessern.

    Rückenwind kommt auch von der Konkurrenz: Danaher meldete für das erste Quartal 2026 ein Auftragsplus von mehr als 30 Prozent im Ausrüstungsbereich. Thermo-Fisher-Chef Marc Casper sprach intern von einem regelrecht starken Quartal im Bioproduktionsgeschäft. Beide Unternehmen sehen die US-Rückverlagerung von Pharmaproduktion als wachsenden Treiber für Gerätebestellungen, allerdings erst ab 2027.

    Die Bewertung bleibt allerdings ambitioniert: Sartorius wird aktuell mit dem rund 34-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns gehandelt. Berenberg setzt dennoch auf Momentum statt Multiple – positive Revisionen sollen den Kurs treiben, nicht eine Neubewertung. Das Kursziel von 250 Euro impliziert ein 2027er-KGV von etwa 40.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 219,7EUR auf Tradegate (27. April 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 228,48, was eine Steigerung von +4,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    "Überreaktion" am Markt Sartorius: Ist der Kursrutsch die perfekte Chance zum Einstieg? Für die Aktie des Laborausrüster ging es nach den Zahlen 10 Prozent bergab. Doch Analysten von Berenberg sehen darin eine Kaufgelegenheit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     