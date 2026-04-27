Sartorius: Ist der Kursrutsch die perfekte Chance zum Einstieg?

Zum Wochenstart am Montag liegt die Aktie rund 2 Prozent im Plus. Der Kurseinbruch nach den Zahlen am vergangenen Dienstag war laut Berenberg übertrieben. Neben einer allgemeinen Rotation aus dem Life-Science-Sektor hätten Investoren vor allem kritisiert, dass das Sartorius-Management kein zweistelliges Wachstum beim Absatz von Bioprocessing-Verbrauchsmaterialien für 2026 in Aussicht stellen wollte.

Ein Kursrückgang von zehn Prozent nach Quartalszahlen: Dennoch sehen die Analysten von Berenberg jetzt eine gute Einstiegschance beim MDAX-Laborausrüster Sartorius. Die Investmentbank stuft die Göttinger von Halten auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 215 auf 250 Euro an. Grundlage: Die Analysten sind überzeugt, dass der negative Revisionszyklus abgeschlossen ist und die Konsenserwartungen nun eher nach oben als nach unten überraschen dürften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Analysten werten dies jedoch als strategisches Schweigen, nicht als Warnsignal: Ein solches Bekenntnis hätte das untere Ende der offiziellen Wachstumsprognose faktisch angehoben – etwas, das kein Management so früh im Jahr tun würde.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Berenberg ein Umsatzwachstum von sechs Prozent auf rund 3,75 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf über 4,5 Milliarden Euro steigen. Die operative Marge (EBITDA) soll sich dabei schrittweise von rund 30 auf über 31 Prozent verbessern.

Rückenwind kommt auch von der Konkurrenz: Danaher meldete für das erste Quartal 2026 ein Auftragsplus von mehr als 30 Prozent im Ausrüstungsbereich. Thermo-Fisher-Chef Marc Casper sprach intern von einem regelrecht starken Quartal im Bioproduktionsgeschäft. Beide Unternehmen sehen die US-Rückverlagerung von Pharmaproduktion als wachsenden Treiber für Gerätebestellungen, allerdings erst ab 2027.

Die Bewertung bleibt allerdings ambitioniert: Sartorius wird aktuell mit dem rund 34-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns gehandelt. Berenberg setzt dennoch auf Momentum statt Multiple – positive Revisionen sollen den Kurs treiben, nicht eine Neubewertung. Das Kursziel von 250 Euro impliziert ein 2027er-KGV von etwa 40.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 219,7EUR auf Tradegate (27. April 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.





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