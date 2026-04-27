Spritkosten: Benzin bald 3 Euro? Auch 17-Cent-Regel droht das Scheitern

Der Effekt: Die Benzinpreise fallen auch am Nachmittag wieder, aber nicht auf das Vortagesniveau oder nur knapp unter das Vortagsniveau. Danach kommt dann die nächste Erhöhung um 12 Uhr. Durchschnittlcih hat sich das Benzin seit dieser Regelug verteuert, wie aktulle Studien, oder auch vergangene Woche der ADAC hingeiesen haben.

12-Uhr oder 17-Cent-Regel: Beide haben eines gemeinsam: Sie drücken nicht den Benzinpreis. Tägliche 12 Uhr-Preiserhöhungen des Österreich-Modells haben den Spritpreis weiter anziehen lassen, da die Mineralölkonzerne eine zusätzliche Risikopauschale erhoben haben.

Auch das 17-Cent-Modell ist ab 01. Mai 2026 ist problematisch. Die Tankstellen haben teurer besteuertes Benzin in ihren Zapfhähnen, dass sie aufgrund der Regel NICHT vergünstigen: Das wäre ein Minusgeschäft.

Der Einnkaufspreis basiert auf der alten Steuer. SOFORT wird ab dem 01. Mai also nicht gesenkt. maximal nach einigen Tagen, wenn die Bevorratung der alten Besteuerung vertankt ist. An der Zapfsäule wird sich der 17-Cent-Effekt daher am Stichtag NICHT auswirken.

Maßgeblich ist aber der Rohölpreis: Wenn sich der Preis des schwarzen Goldes aufgrund der Nahost-Krise weiter verteuert und damit die Benzinpreise, DANN löst sich der 17-Cent-Effekt in Luft auf.

Das heißt: Selbst wenn die Mineralölkonzerne die Steuervergüstigung irgendwann weitergeben sollten, wozu sie NICHT verpflichtet sind, wird mit aller Wahrscheinlichkeit sich die Verbilligung wieder in Luft auflösen.

Die 17-Cent-Regel hört sich schön an, man will ein Zeichen setzen, aber was heißt das? Es ist Symbolpolitk ohne Nutzen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion