Gewinne - Hoffnung im Nahost-Konflikt

Der Dax stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 24.185 Punkte und hält sich damit zunächst über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei aktuell 24.113 Punkten. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,5 Prozent auf 30.395 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist dank vorsichtigem Optimismus im Nahost-Konflikt und guter Vorgaben von den Überseebörsen mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vor. Unterdessen fiel das Konsumklima in Deutschland laut der neuesten Studie der Institute NIM und GfK im Mai deutlicher als von Analysten erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Die Anleger setzen auf ein Ende des Irankriegs, auf starke Quartalszahlen, die auf die Resilienz der Unternehmen trotz hoher Energiepreise hindeuten, und auf Notenbanken, die den Inflationsschub als vorübergehend ansehen und nicht an der Zinsschraube drehen", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Gut aufgenommene Quartalszahlen des Windkraftkonzerns Nordex trieben die Aktien mit einem Plus von 11,6 Prozent auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2002. Im bisherigen Jahresverlauf bauten sie damit ihren Kursgewinn auf 72 Prozent aus. Analysten reagierten mit viel Lob für die Geschäftsentwicklung. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar übertroffen, der Auftragsbestand liege auf Rekordniveau, kommentierte Richard Dawson von der Berenberg Bank.

Für die Anteilsscheine der Commerzbank ging es um 1,9 Prozent auf 34,59 Euro nach oben. Zuvor hatte die Bank of America die Titel des Geldhauses von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 42 Euro angehoben.

Dagegen riss ein Pressebericht, dass sich der Energiekonzern Eon in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der britischen Ovo Energy befindet, die Anleger nicht vom Hocker. Die Eon-Papiere notierten zuletzt 0,1 Prozent im Minus. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise./edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,10 % und einem Kurs von 50,60 auf Tradegate (27. April 2026, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %. Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,21 Mrd.. E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -14,16 %/+23,39 % bedeutet.



